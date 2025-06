Profeco alista operativo de verificación por el Día del Padre

Restaurante

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), anunció operativo especial de vigilancia que se llevará a cabo desde el día 13 y hasta el domingo 15 de junio, fecha en la que se celebra el Día del Padre en México.

La Profeco explicó que personal de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO), junto con equipos de verificación que se desplegarán en puntos estratégicos para recibir quejas, orientar a los ciudadanos y revisar que se respeten los derechos de los consumidores.

El enfoque estará en los negocios que más venden durante esta fecha como vinaterías, bares, dulcerías, pastelerías, restaurantes, tiendas de ropa para caballero, relojerías, zapaterías, electrónicos y artículos de regalo.

Si se detectan situaciones que puedan afectar la seguridad, salud o economía de las personas, la Profeco podrá aplicar medidas legales como suspender temporalmente la venta de productos o inmovilizar mercancía, tal como lo establece la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

La procuraduría proporciona unas breves recomendaciones que se deberían tomar en cuenta en estos días.

Si se compra algo, comparar siempre precio y calidad.

Guardar tickets o comprobantes, por si hay que hacer cambios o reclamar.

Conservar correos y número de compra como respaldo en caso de alguna queja.

Si compran en línea, revisar que el sitio tenga candado de seguridad (SSL), leer las políticas de privacidad y verificar bien las condiciones de entrega o devolución.

Si deciden asistir a un restaurantes, recordar que la propina es voluntaria y no debe aparecer incluida en la cuenta, además de que el menú debe tener precios claros y especificar porciones. No pueden negar el servicio por ninguna razón personal (género, etnia, preferencia, etc.).