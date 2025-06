Política fiscal afecta a productores de vino frente al competidores extranjeros

Productores de vinos y los altos impuestos Víctor Manuel Torres, enólogo de vitivinícola Torres Alegre señaló que la carga de impuestos a vinos nacionales los deja fuera de competencia frente a productos que se importan

La política fiscal aplicada a los vinicultores mexicanos los deja fuera de la competencia frente a los más importantes productores mundiales, a pesar de que la calidad de los vinos mexicanos ha demostrado ser tan buena como la de naciones como Francia, Italia, Portugal, España, Estados Unidos o Nueva Zelanda.

Víctor Manuel Torres, enólogo de vitivinícola Torres Alegre y pionero en la producción de vinos en la zona de Ensenada, Baja California explicó que en el caso de una botella de vino nacional, del total de su valor, el 46% es pago de impuestos, con lo que “no es posible generar una estrategia nacional que permita incrementa la producción y un mayor consumo nacional per cápita”.

Con una experiencia de 43 años en esta actividad, Manuel Torres ejemplificó que si se tuviera una botella de vino mexicano, con un valor de 1500 pesos, el impuesto que se tiene que pagar es de 1,000 pesos, en comparación de Francia, en donde una botella con un costo equivalente a mil pesos mexicanos debe pagar seis centavos al gobierno francés en su producción.

Así lo señaló en el marco de su intervención en el ciclo de conferencias del 4to Foro Internacional Agroindustrial, organizado por la Canacintra y el gobierno de Baja California, en donde resaltó que tal parece que la autoridad esta más enfocada en otro tipo de negocios, en los que se busca ligar a la vitivinicultura como el turismo y no en los cultivos.

Mayor consumo de vino, pero no del producto nacional

Expresó que, si bien el consumo de vino en México se ha venido incrementando, en la realidad “estamos trabajando en beneficio de los productores extranjeros, ya que este aumento en el consumo no se ve abastecido con la producción nacional y sí lo hace con los vinos que llegan al país de diversas partes del mundo”.

Con base en información de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, en la actualidad del total de consumo de vino en México, el 70% es de productos extranjeros y sólo el 30% de vino nacional.

“Hace 43 años no llegábamos a 100,000 litros per cápita de consumo al año y ahora estamos en 1.5 litros per capital”, sin embargo, abundó, aún estamos muy lejos de los 61 litros de Francia y los 69 de Portugal, incluso de los 16 litros de Estados Unidos.

Incluso países como Chile, Argentina o España venden a México sus vinos que ya no pueden vender en sus países y que consideran “que ya no sirven”, señaló, al tiempo que criticó que no hay una política de apoyos para los productores mexicanos de vino, ni a nivel federal ni en Baja California, que fomente el desarrollo de la industria nacional.

Ello, pese al crecimiento de ésta se ha dado con base en el trabajo y la calidad que le ha permitido a nuestro país ganar un importante número de concursos internacionales.

Además de apoyar a los productores de vinos, agregó, se debe contar con una política de apoyo para fomentar el adecuado uso del agua con el fin de mejorar la productividad de los viñedos, como ocurre en la zona vitivinícola de Brasil los productores de uva tienen 30 toneladas por hectárea, en tanto que en Ensenada solamente se genera una tonelada.

El experto explicó que los principales productores de vino son en Europa Portugal, Francia Italia y España, al tiempo que en el llamado nuevo mundo del vino Estados Unidos y Nueva Zelanda se han colocado como importantes productores.

Torres explicó que Francia tiene una producción de 18 millones de hectolitros, Australia de 9.3 y México produce a nivel nacional 4000 hectolitros, a pesar de lo cual ya son 17 los estados que ya tienen producción de vino, muchos de ellos de forma incipiente.