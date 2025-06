Monreal dice que es “incidente mínimo” que Trump haya regresado a Washington sin reunirse con Sheinbaum

CDMX — Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, calificó como “un incidente menor” el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó de atender cinco o seis reuniones con jefes de Estado que sostendría hoy en el marco de la cumbre del G7, en Canadá, incluyendo a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.

El político zacatecano confió en que pronto se restablecerá la conversación y la relación bilateral entre México y Estados Unidos, a la vez que consideró que no debería haber ningún mexicano o mexicana que se alegre por la fallida reunión, porque finalmente es el país, al margen de que tengan ánima aversión o ideológicamente sean distintos a Morena.

“Lo abrupto de la salida del presidente Donald Trump, lo único que advierte es la emergencia del motivo por el que tuvo que abandonar la cumbre G7 por la guerra que está en Irán y también el estado de Israel. Nosotros creemos que es un incidente”, expresó tras encabezar un encuentro con representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en San Lázaro.

Ricardo Monreal denostó las expresiones de quienes siempre se alegran de que Claudia Sheinbaum no haya podido reunirse con su homólogo estadunidense.

“Creo que no es un buen estilo de civilidad, no es una buena actitud de racionalidad política. No es una buena actitud de tolerancia y mesura. Alegrarse por esto me parece un gesto menor y un gesto que ni quisiera voy a calificar, porque entraría al mismo proceso que ellos hacen”, dijo en referencia a la oposición a la que llamó a la mesura, a que actúen con una actitud racional y con un gesto de posibilidad política para con la presidenta de México.