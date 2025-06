Se vislumbra el fin del paro en la JFCA

Manifestantes frente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Jfca Despidos Masivos)

El miércoles, representantes de los trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se reunieron con autoridades de la dependencia y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para entablar un diálogo que al fin brinda una rayo de esperanza para el termino del paro.

Crónica se acercó al Director de Asuntos Jurídicos de la STPS, José Luis Sánchez a conocer sus impresiones y, luego de intentar evadir el tema, finalmente aseguró que el asunto va muy bien, que en estos días seguramente abriría la Junta si bien tienen muchos asuntos pendientes que arreglar con los trabajadores.

Al respecto, una representante de los paristas confirmó que la mayoría de sus compañeros están de acuerdo en que se reanuden las actividades dentro de la Junta, con la condición de que sus exigencias sean prometidas y firmadas en un documento por la titular de la Junta y por el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, para tener la seguridad de que éstas serán cumplidas.

Luego de 17 días en huelga, y tras una marcha a la Secretaría de Gobernación, los paristas de la JFCA lograron reunirse el pasado miércoles con María Eugenia Navarrete, presidenta de la Junta, quien justificó no haberse presentado antes señalando que no tenía conocimiento del pliego petitorio. La presidenta fue parte de la comitiva de autoridades que dialogó con los paristas.

Durante el diálogo, la titular expresó la urgencia porque se reanuden las actividades dentro de la Junta y dio su palabra a los trabajadores de que no habrán represalias -penales ni administrativas- contra quienes decidieron manifestarse.

“Dijo que tenemos que confiar en ella, pero con tantas malas experiencias que hemos tenido con las autoridades, seguimos exigiendo que primero firmen un documento de compromisos antes de abrir la Junta”, expreso una representante de los trabajadores.

Las peticiones son:

No represalias; no repetición de despidos; no supresión de juntas; no despidos en todo el personal de la Junta Federal de la Ciudad de México; reubicación de quienes no firmaron el convenio ofrecido en primera instancia por el que se les separaba de sus labores; la correcta liquidación de quienes decidan aceptarla; elaboración de una mesa de trabajo para la revisión del expediente de trabajo de cada persona para supervisar el punto el punto anterior; creación de una comisión mixta para el estudio de casos particulares dentro del personal de la junta.

Los trabajadores dicen estar dispuestos a trabajar y seguir cumpliendo con sus obligaciones porque entienden la necesidad de los usuarios que están en la espera de la impartición de la misma justicia por la que ahora luchan en las calles de la alcaldía Azcapotzalco.