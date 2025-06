Sheinbaum rechaza amaño en elección judicial y respalda Corte itinerante

Malestar La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa durante su conferencia de prensa matutina este jueves en Palacio Nacional (José Méndez/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que haya habido amaño en la reciente elección judicial, luego de que consejeros del INE revelaran que más del 80% de los candidatos incluidos en los llamados “acordeones” fueron los que finalmente ganaron los cargos.

Sheinbaum defendió la legitimidad del proceso al señalar que “el pueblo de México apoya la Cuarta Transformación, es natural que a la hora de votar elija a las personas con las que se identifica”. Aseguró también que quienes fueron electos representan la voluntad popular y que el nuevo Poder Judicial será mejor que el actual.

En relación con la propuesta de una Corte Itinerante, sugerida por el próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, la mandataria expresó su respaldo. “Me parece adecuado para que la Corte esté cerca de la gente y deje de ser un ente en la estratósfera”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que no intervendrá en las decisiones del Poder Judicial. “Yo no le voy a hablar al presidente de la Corte para orientar ninguna orientación”, declaró. “El cambio no es para que la presidenta lo manipule, debe haber una real autonomía”, concluyó.