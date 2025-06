CSP: La Presidenta sale a estar cerca de la gente en territorio, característica de su gobierno

Salud Casa por Casa en Campeche Personal médico y de enfermería del programa "Salud Casa por Casa", en asamblea con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Ciudad del Carmen, Campeche

“La presidenta no está metida en Palacio Nacional todos los días sin acercarse a la gente, no, sino que por lo menos viernes sábado y domingo sale a estar cerca del pueblo de la gente en territorio”, esa, sostuvo la jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, es una característica del actual gobierno.

Así lo señaló en el marco de la asamblea del Programa “Salud casa por casa”, en Ciudad del Carmen, Campeche, acompañada por la gobernadora Layda Sansores San Román y varios integrantes del gabinete legal y ampliado.

La Presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo que el programa “Salud casa por casa”, es de territorio, como hace muchos años, cuando se realizaban consultas domiciliarias, lo cual se fue perdiendo, y es fundamental que el médico se acerque a las personas lo cual es una característica del actual gobierno.

Ante cientos de personal médico y de enfermería que conforman dicho programa en la entidad campechana, la mandataria sostuvo que ellas y ellos, a través del programa Salud Casa por Casa, “harán historia en México y en el mundo”.

Se trata, sostuvo de un programa que cuida el bienestar de las personas adultas mayores y con discapacidad, “estoy segura, que este programa y ustedes, van a hacer historia, no solo en México, sino en el mundo, porque va a ser un programa de reconocimiento internacional”, señaló.

En este mismo sentido, recordó que este programa está enfocado en tres vertientes: orientación, prevención y atención a la salud en la medida de las posibilidades de lo que pueda llegar a un hogar se atienda directamente a las personas.

Al respecto, recordó que la salud, no sólo es ir al médico y recibir atención cuando se está enfermo, sino que, las personas deben concebirla como el bienestar de estar bien, y aprender a cuidarse uno mismo con la orientación de un enfermero, respecto al tipo de alimentación, la cantidad de ejercicio y además la prevención de que si detectan que hay presión de alta o algunos otros síntoma pueda atenderse de manera temprana para no tener enfermedades o padecimientos mayores después.

Destacó que este programa está destinado para las y los adultos mayores y personas con discapacidad, así como la atención que se brinda a niños y niñas atendidos en todas las escuelas, a través del programa Vida Saludable.

En su discurso de la presidenta Sheinbaum Pardo recordó que de las múltiples llamadas que ha tenido con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el mandatario estadounidense le preguntó que si en México no se tenían problemas de adicciones.

“Yo le respondí que se tenía un problema de violencia desatada por las drogas, por los carteles de las drogas y tiene que ver con que hay quién consume droga, así como la atención”, y también reconoció que se tiene un problema de adicciones “pero no del tamaño de que en Estados Unidos”, porque, enfatizó, “las familias mexicanas tenemos muchos valores: el valor del cariño, del amor, de no dejar a nadie atrás de no abandonar a nadie y esa es la característica del programa salud casa por casa”, aseveró.