Más de 30 mil migrantes en México a la deriva por desaparición de la CBP One, que decretó Trump: Colegio de la Frontera Norte

En la incertidumbre miles de Migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos tras la desaparición de la la CBP One que decretó Trump en enero pasado. (EFE)

La desaparición que decretó Donald Trump de la CBP One, principal forma de iniciar el proceso de asilo en Estados Unidos no solo dejó a la deriva a unos 30 mil migrantes asentados en México que buscaban ingresar de manera legal a ese país: también impulsó más cruces clandestinos, a pesar de la creciente militarización fronteriza, elevando los costos humanos en términos de accidentes, detenciones y muertes.

Abusos de los llamados “coyotes”, y de las bandas criminales que los secuestran, violan, reclutan como sicarios o incluso los asesinan.

Asimismo, ante la falta de vías claras para la solicitud de protección en Estados Unidos, es previsible un aumento en los procesos de asentamiento en México –y en los países de tránsito–, ya sea de manera regular o irregular, voluntaria o involuntaria.

Para México, esto implicará una mayor presión sobre su sistema migratorio, con un incremento en las solicitudes de regularización y la necesidad de fortalecer la protección de los derechos humanos de quienes quedan atrapados en su territorio

Dado que, en el momento de la cancelación se asignaban aproximadamente mil cuatrocientas cincuenta citas diarias y que las fechas de presentación se establecían entre quince y veintiún días posteriores a la asignación, se estima que entre 21 750 y 30 450 personas podrían haber estado en esta situación

Asó lo advierte la investigación “De contención a exclusión: impactos de la derogación de CBP One en el acceso al asilo”, elaborada por el Colegio de la Frontera Norte donde se advierte que la situación de estos migrantes en México, “es preocupante”, pues esta crisis migratoria no desaparece por decreto como pretende Trump y por el contrario se incrementa el costo de los desplazamientos incluso con la pérdida de vidas humanas”.

“A lo largo de la historia, numerosos casos muestran que los flujos migratorios no desaparecen súbitamente a partir de cambios en las políticas migratorias. Por el contrario, cuando los cauces legales se cierran, los flujos persisten y se incrementa el costo de los desplazamientos en términos económicos, pero sobre todo por el costo humano, tanto en sufrimiento como en vidas que se pierden”, alerta

El documento establece que las miles de personas que esperaban acceder al procedimiento de asilo en Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, no desaparecieron el 20 de enero que Trump decretó la cancelación de esa medida “ y, muy probablemente, la mayoría de ellos tampoco regresó a sus lugares de origen”, es decir, se quedaron en México.

Una encuesta realizada en 2024 el marco del proyecto, “Regimes of Closure and Mobility Aspirations”, arroja que 4 de cada 10 migrante sondeados permanecería en México en caso de que el asilo le fuese negado en Estados Unidos.

Es probable que, ante el fin de CBP One, haya más familias que elijan esa vía de quedarse en México ya sea por la vía de regularizarse mediante la reunificación familiar: después de largos periodos de espera hay quienes han creado vínculos conyugales con personas nacidas en México, y hay también quienes han recibido el nacimiento de un(a) hijo(a) mientras aguardaban una cita para cruzar a los Estados Unidos.

En esos casos, es posible solicitar la regularización por razones familiares, por ser cónyuges, o padres de hijos nacidos en el país.

Otra vía de regularización en México sería la solicitud de refugio; sin embargo, esta opción no está al alcance de todos, pues, además de ser necesario demostrar que se sufre de persecución en el país de origen, los procedimientos administrativos suelen durar varios meses, durante los cuales los solicitantes no pueden abandonar la ciudad en donde iniciaron el proceso, y no están autorizados a trabajar.

EXPLOTACION LABORAL

En ese sentido, del ámbito laboral, la sociedad mexicana l enfrentará el reto de promover un entorno en el que las personas migrantes puedan acceder a oportunidades económicas sin ser víctimas de explotación o discriminación como sucede en la actualidad con miles de ellos a quienes emplean con sueldos raquíticos y sin brindarles seguridad social.

Para miles de migrantes que quedaron atrapados en México, no es opción regresar a sus países de origen.

Por ejemplo, para Alejandra, una joven mujer colombiana que viaja con su esposo, residir en Tijuana podría ser una opción si no consiguiera asilo en Estados Unidos, ya que considera que podría prosperar económicamente, algo que sería más difícil en su país.

Sin embargo, para muchas de las personas entrevistadas que señalaron esta opción, la razón por la que consideran a México como su segunda opción no es porque esta sea una alternativa atractiva, sino porque consideraban imposible volver a su país de origen.

Asimismo, cabe advertir que, cerca de una tercera parte de las personas encuestadas declaró que, en caso de no poder acceder al asilo en Estados Unidos, consideraría desplazarse a otro destino diferente de México o a su lugar de origen.

De estos, la mayoría (78 %) menciona a Canadá como su mejor plan b. Algunas de las personas que se inclinan por esta posibilidad tienen familiares o amigos(as) en otros países, lo que les serviría de apoyo en caso de tomar dicha decisión.

En el escenario político actual, es poco probable que en un futuro cercano los Estados Unidos reinstauren el programa CBP One que pueda dar acceso legal a los migrantes desde la frontera sur de Estados Unidos, es decir, la frontera norte de México.

Queda esperar que, a mediano plazo, al interior de los Estados Unidos cambie la correlación de fuerzas y se promulguen nuevas disposiciones respetuosas de los derechos humanos y de los tratados internacionales. Mientras tanto, el escenario es preocupante, concluye la investigación.