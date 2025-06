Avalan diputados por unanimidad control para retirar ahorro de Afores por desempleo ante abusos

CDMX — El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, y sin modificaciones, la reforma a la Ley del Seguro Social con el fin de controlar el retiro de ahorros de los trabajadores por desempleo que administran las Afores, y se envió al Ejecutivo para que publique su entrada en vigor.

Aunque el PRI y PAN criticaron la reforma, ésta obtuvo 476 votos a favor en lo general y particular del dictamen.

El dictamen de la iniciativa presidencial establece la necesidad de regular los retiros parciales por desempleo de los recursos de esta subcuenta, para que sea conforme al salario base de cotización promedio de las últimas 52, con un límite de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual, y no de su último salario base de cotización, con un límite de diez veces el salario mínimo mensual general que rija en la ciudad de México, como se estipula actualmente.

El diputado morenista Alejandro Carvajal Hidalgo explicó que Morena y sus aliados impulsan esta reforma que plantea que para las cuentas individuales con más de cinco años de antigüedad, el monto a retirar sea el que resulte menor entre 90 días del salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, 11.5 por ciento del saldo disponible en la subcuenta de retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, (RCV).

Expuso que durante el primer trimestre de 2025, un total de 428 mil 447 trabajadores realizaron retiros por desempleo, alcanzando un monto global de 8 mil 238.2 millones de pesos, según cifras oficiales, dijo.

“Se estima que alrededor de 60 por ciento de esos retiros fueron manipulados por estos despachos, que además cobran comisiones que pueden alcanzar hasta 30 por ciento del dinero retirado”.

Carvajal Hidalgo indicó que esos abusos han sido posibles porque la legislación actual permite calcular el monto del retiro en función del último salario base de cotización.

Reiteró que esta disposición ha sido utilizada para inflar los montos registrados artificialmente, generando beneficios inmediatos para los intermediarios, pero grandes pérdidas a futuro para los trabajadores.

“La fracción A decía que se podía retirar hasta 30 días del último salario base de cotización. ¿Y qué hacían? Topaban el salario y se llevaban retiros altísimos. Por eso lo estamos cambiando”, puntualizó el morenista.

“Como dijo Jonás: ‘Al jodido, joderlo más’”

García Hernández expuso un ejemplo, en Sinaloa -de donde es originario. Nació en Navolato- cualquier trámite que se haga siempre hay ‘coyotes’ -palabra que acompañaron con una onomatopeya-, siempre hay empresas queriéndole quitar el dinero a los trabajadores.

“A lo mejor en un futuro debemos crear alguna iniciativa para que se castiga esos intermediarios y a esos coyotes. No es posible que el trabajador sea objeto de esos abusos, con la necesidad de un ratito de desempleo. Si me dicen ‘puede retirar todo esto’, pero si me alzan totalmente como sucedió en Sinaloa. En un tiempo en la SEP, y el ‘coyote’ cobra un porcentaje alto, y eso tenemos que terminarlo , porque quien sale pagando al final es el trabajador y la familia, porque al final te dicen ‘aquí te faltan tantas semanas las tienes que pagar’”, dijo.