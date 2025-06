Prende alertas en la oposición, propuesta de reforma electoral de Sheinbaum; “busca control total”, acusan

Ricardo Anaya: nuevo líder parlamentario del PAN El ex candidato presidencial asumirá este puesto para suplir a Guadalupe Murguía. (Daniel Augusto)

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de enviar una reforma electoral que implicaría la reducción del presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos, así como la eventual eliminación de legisladores plurinominales prendió las alertas en la oposición quien acusó que el gobierno federal va por el control del sistema electoral con lo que terminará la democracia y se dará paso a la dictadura y el autoritarismo.

Desde el PAN, el coordinador, Ricardo Anaya, alertó sobre lo que consideró un intento del gobierno federal por consolidar un “régimen autoritario”.

“Queremos sonar las alarmas. Nos parece gravísimo que el gobierno esté anunciando una Reforma Electoral porque el objetivo de fondo es el control total en nuestro país”, alertó.

Afirmó que la presidenta Sheinbaum busca esta reforma como represalia por la actuación del INE en la elección judicial y sostuvo que el verdadero objetivo es “controlar al INE” para garantizar la permanencia de Morena en el poder.

En tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseveró que se mantendrán atentos a esta reforma con la que se terminará de destruir el sistema democrático y electoral del país y aventuró que “estamos a un paso del fascismo”.

“Morena quiere romper y destruir la democracia en México”, advirtió.

El priista anunció que activarán una campaña nacional e internacional contra la ley censura que empieza a permear en México, así como contra el control absoluto que tiene en marcha el régimen morenista a través de las leyes de seguridad que se aprobarán en el Congreso.

Por ello llamó a construir un gran bloque con la sociedad, pues advirtió que solo unidos se podrá salvar a la República. “La República está en riesgo”, advirtió.

Por su parte, la senadora y secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano, acusó que el INE ha sido objeto de ataques sistemáticos por parte del oficialismo y que la supuesta intención de digitalizar la identificación oficial a través de la CURP es un intento de sustituir a la credencial del INE.

“Ellos obviamente sí van a mandar una reforma electoral para, pues ser un partido único, no hegemónicos, ser un partido único y tal vez le den chance a algunos satélites que quieran sobrevivir, pero creo que eso es lo que tienen en mente sin duda alguna”, señaló.

Mientras que la bancada de Morena a través del senador Saúl Monreal respaldó la iniciativa presidencial y argumentó que la reforma electoral es necesaria ante los fallos operativos del INE durante la elección judicial.

Afirmó que el instituto no estuvo a la altura del reto y consideró necesario revisar tanto el financiamiento de los partidos como la estructura del propio organismo electoral.

“¿Le quedó grande la elección judicial al INE? No estaba preparado, pero además recordarán que pareciera que el INE era el primero que le apostaba a que tronara la elección al Poder Judicial. No fue así, fue un éxito y se dio a pesar de los asegúnes por eso es necesario que esta reforma se establezca en la ley y no a criterio ni del Consejo General del INE ni de ningún consejero ni de ningún partido.”, dijo.

“Debe haber una reforma integral que incluya hasta el cambio de consejeros si es necesario. No se trata de un INE a modo, sino de uno adaptado a las nuevas realidades que exige la ciudad”.