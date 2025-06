Sheinbaum condena ataque contra Narciso Barranco, jardinero migrante que fue atacado por agentes de ICE

Brutalidad del ICE Narciso Barranco, segundo por la derecha, con sus hijos Emanuel, a la izquierda, Alejandro y José Luis. Todos sus hijos son marines (LATimes)

La presidenta Claudia Sheimbaum habló en conferencia de prensa sobre el caso del jardinero arrestado por autoridades migratorias de ICE en California, Narciso Barranco.

“Es injusto, es una injusticia, las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, los migrantes, son personas que se fueron por necesidad y que han hecho su vida allá, que son mexicanos y estadounidenses al mismo tiempo aunque no tengan nacionalidad, porque han estado allá toda su vida”, expresó.

Asimismo, recordó que el es padre de tres militares del ejército americano, además dijo que “vamos a seguir defendiendo a nuestros hermanos allá” y reiteró que el Consulado de Los Ángeles entró en contacto con el afectado.

“Los migrantes y mexicanos no son delincuentes, y todo lo que este en nuestras manos para poder ayudarlos lo vamos a hacer, no solo por convicción, si no porque es la responsabilidad del gobierno mexicano”, finalizó.