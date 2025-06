Exige oposición comparecencia de titulares de Hacienda y CNBV; explicaciones sobre presunto lavado de dinero de 3 bancos

El ex jefe de la Oficina de la Presidencia con AMLO y enlace con la IP, Alfonso Romo, uno de los directivos principales de Vector, institución señalada por EU. (La Crónica de Hoy)

El PRI en el Senado exigió la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de los presidentes del Consejo de Administración y directores generales de tres instituciones bancarias: Intercam Banco, CI Banco y Vector.

Ello luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a estas tres instituciones financieras por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero y su vínculo con el tráfico ilícito de opioides, particularmente fentanilo.

El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reiteró los presuntos vínculos entre estas instituciones financieras y funcionarios cercanos al gobierno de Morena y del expresidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que se trata de un asunto que debe esclarecerse ante la opinión pública y subrayó la necesidad de que estos actores comparezcan ante el Senado para rendir cuentas.

“Pedimos la comparecencia en esta soberanía, del titular de la Secretaría de Hacienda, del titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de los presidentes del Consejo de Administración y directores de las tres instituciones bancarias, de Intercam Banco, de CI Banco, y de Vector.

(…) Eso es lo que queremos, que estos cínicos y corruptos de Morena, dejen de fantasear y de decir que están a favor de la transparencia, que se investigue, que se cite, y que se rinda cuentas en esta soberanía, porque el pueblo de México debe de saber qué es lo que está ocurriendo”, señaló.

Además a través del Coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, , demandaron la apertura de una investigación que dé certeza sobre las acusaciones.

“ Los señalamientos son clarísimos y todos, las instituciones financieras, los bancos en este caso deberían ser investigados, no importa quién sea el dueño, no importa quién esté detrás, no importa qué intereses obedece”, indicó

El senador del PAN, Marko Cortés pidió la creación deuna comisión especial que investigue esos hechos.

“Ahora lo que pedimos es que si no tienen nada que esconder, entonces que creen una comisión especial investigadora para que se revise el narcolavado en México”, recalcó

Moreno Cárdenas recordó versiones periodísticas que indican que familiares y ejecutivos de estas instituciones habrían sido objeto de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, incluyendo la cancelación de visas para ingresar a ese país.

Advirtió que el grupo parlamentario del PRI también acudirá a instancias en Estados Unidos para presentar información y solicitar investigaciones formales.

“Cada vez que el gobierno de los Estados Unidos le rasca a algo en México, algo encuentra”, subrayó, y responsabilizó al gobierno federal de deteriorar la relación bilateral con Washington por falta de compromiso en temas de seguridad y combate al crimen organizado.

Acusó que la ineficiencia del actual gobierno ha contribuido al desbordamiento de la violencia en el país.

“La recuperación de la paz es muy complicada por la ineptitud, la falta de determinación y el vínculo de este gobierno con el crimen organizado. Aquí lo que hay que investigar es a los narcopolíticos”, sostuvo.

En cuanto al llamado formal a comparecer, precisó que el PRI presentará una solicitud institucional para que los altos funcionarios de Hacienda y los representantes de los bancos comparezcan de manera clara y puntual ante el Senado.

“Aquí se acabó el que quiera hacerse de lado. Tienen concesiones del Estado mexicano, y deben responder con transparencia y rendición de cuentas”, puntualizó.