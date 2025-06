México necesita estrategia ligada al nuevo orden económico global

Coparmex Ciudad de México Edmundo Enciso, presidente de la Comisión de Nearshoring y Comercio Exterior de Coparmex CDMX, advirtió sobre las repercusiones del proteccionismo estadounidense

Las tensiones económicas entre Estados Unidos y sus socios comerciales están marcando un punto de inflexión en el orden global, aseveró Edmundo Enciso, presidente de la Comisión de Nearshoring y Comercio Exterior de la Coparmex Ciudad de México, ante lo cual, sostuvo, nuestro país corre el riesgo de quedar atrapado entre una potencia en declive y un nuevo eje de poder internacional si no redefine de inmediato su estrategia comercial y de política exterior.

En este contexto, sostuvo que México “no puede seguir actuando como si el siglo XXI tuviera las mismas reglas que el siglo XX, porque el modelo de subordinación comercial y diplomática con Estados Unidos está agotado y, ahora, el proteccionismo, los aranceles y las deportaciones masivas afectan directamente al empleo, a las remesas y a la industria exportadora mexicana”.

“Si México no toma decisiones valientes y de largo plazo, quedará atrapado entre un Estados Unidos en declive que impone sanciones y un nuevo orden global que no terminaremos de entender ni de aprovechar. Hoy, en este momento, con un escenario político y económico mundial convulso, no podemos darnos ese lujo”, sentenció

Al respecto, puntualizó que los aranceles impuestos —o incluso anunciados como amenaza— al acero, al sector automotriz o a productos agrícolas, están teniendo efectos devastadores sobre las cadenas de valor en América del Norte, lo que, sumado al endurecimiento migratorio y la deportación masiva de trabajadores mexicanos, está desestabilizando comunidades enteras, recortando remesas y colapsando el empleo local.

El dirigente quien además es agente aduanal, subrayó que la política comercial de Estados Unidos se ha vuelto cada vez más unilateral y punitiva, debido al debilitamiento estructural de su economía y el ascenso de los BRICS como contrapeso global, como también lo ha señalado el economista Richard Wolf, quien en una visión más profunda anticipa la caída del imperio estadounidense.

“Se está afectando la médula de nuestra economía”, advirtió, y resaltó que el sector exportador y el flujo de remesas que representó más del 17% del PIB (Producto Interno Bruto) mexicano en 2024, está en declive.

“Nos están devolviendo trabajadores para los que no hay empleos, mientras se destruyen los empleos que sí existían en la industria de exportación”, explicó Edmundo Enciso.

En contraparte, abundó, con base en las declaraciones de Wolff, los países BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica e Indonesia) ya representan más del 50% de la población mundial y el 35% del PIB global, superando al G7.

Las potencias emergentes están ofreciendo condiciones de inversión, infraestructura y financiamiento que compiten de forma real con los organismos tradicionales dominados por Occidente.

“México tiene una oportunidad histórica para diversificar sus alianzas, y no se trata de romper con Estados Unidos, sino de equilibrar nuestra relación y desarrollar una política exterior autónoma, que ponga los intereses de México al centro”, dijo el agente aduanal Edmundo Enciso.

Propuesta de la Coparmex

Ante tal panorama sostuvo que la propuesta de la Coparmex de la Ciudad de México es contar con una estrategia nacional de comercio exterior con visión geoestratégica a partir de cinco ejes, para reposicionar al país en el nuevo orden económico global, con: la diversificación de socios comerciales, fortaleciendo vínculos con Asia, África y América Latina, contar con una política industrial activa que promueva clústeres regionales, cadenas de valor y empleo de calidad.

Asimismo, abundó, debe haber un aprovechamiento estratégico del nearshoring, con infraestructura logística moderna y una política fiscal competitiva, una diplomacia económica eficaz, que proteja a México de medidas punitivas y arbitrariedades, así como impulso al desarrollo del talento nacional, con educación técnica y superior orientada a sectores estratégicos.