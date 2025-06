No es un asunto de mexicanos contra estadounidenses: Sheinbaum reitera apoyo total a migrantes

La presidenta reafirmó el compromiso del gobierno mexicano con la protección de los migrantes en Estados Unidos, tras conocerse nuevas medidas migratorias y la posible construcción de una cárcel para migrantes en Florida, rodeada de caimanes.

"Los migrantes no son criminales, si no los necesitaran, no estarían trabajando ahí“, subrayó. Ya se reconoce que la producción en el campo y en los servicios se verá afectada sin la participación de los trabajadores migrantes. “Somos familia, me quedo con esas palabras que dijo el embajador Ronald D. Johnson”, expresó la mandataria.

Hasta el momento, se reportan 252 personas deportadas, y el gobierno anunció que se investigarán todos los actos que no sean legales. Los consulados tienen instrucciones precisas para proteger a los connacionales, se mejoraron los procesos, y ante la falta de avance en algunos, se enviaron nuevos cónsules y se aumentó el presupuesto y la red de apoyo.

Además, se habilitó la línea 520 623 7874, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para brindar asistencia directa.

"Todos los cónsules deben tener amor por los migrantes y hacer todo lo que se requiera para ayudarlos", afirmó. El gobierno aseguró que no se escatimará en recursos ni esfuerzos para garantizar la protección y el respeto de los derechos de los mexicanos en el extranjero.