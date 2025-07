CNDH emite recomendación al ISSSTE por muerte de adulto mayor

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 62/2025 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras revisar que personal del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México, vulneró los derechos humanos de un adulto mayor, en relación con la protección a la salud, la vida y el trato digno.

De acuerdo con el expediente, la víctima, un hombre de la tercera edad, acudió el 9 de abril de 2023 al hospital por molestias abdominales que fueron tratadas inicialmente con analgésicos. Al no mostrar mejoría, regresó al día siguiente, donde se sospechó de pancreatitis y oclusión intestinal. Sin embargo, no se le realizaron estudios diagnósticos adecuados, lo que llevó a un deterioro progresivo de su salud.

El paciente fue internado en el mismo hospital, donde sufrió una caída que le provocó traumatismo craneoencefálico, hecho que no fue registrado en su expediente médico. Posteriormente, durante una intervención quirúrgica, se encontró que presentaba necrosis (muerte de tejido) total del intestino delgado. Fue trasladado a terapia intensiva y se le practicó una segunda cirugía, sin lograr mejoría. Falleció el 14 de abril de ese mismo añó, cinco días después de su primera visita al hospital.

La Opinión Médica Especializada elaborada por la CNDH concluyó que las múltiples omisiones del personal médico fueron determinantes para el desenlace fatal, al no atender de forma oportuna, no establecer un diagnóstico certero a tiempo y no aplicar las medidas terapéuticas necesarias.

La CNDH solicitó al ISSSTE se otorgue una reparación integral del daño y que el personal involucrado tome un curso especializado en derechos humanos, con el fin de mejorar el manejo médico conforme a la legislación nacional e internacional.

La Recomendación 62/2025 ya fue notificada al ISSSTE y puede consultarse en el sitio web oficial de la CNDH.