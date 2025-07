Proyecta INE sanción por casi 32 mdp a partidos por impago de impuestos

OMISIONES DESDE HACE UNA DÉCADA A 2023, los 315 partidos políticos vigentes en ese año yan presentaban faltas en sus obligaciones en el pago de impuestos, indicó la consejera Carla Humphrey.

Por la falta acumulada en la obligación del pago de impuestos, los partidos políticos enfrentan en total una sanción de económica de 32 millones de pesos, advirtió la consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con esa revisión, Morena es acreedor a una sanción de $2,074.80. MC $11,411.40; PAN, con $4,078,116.90; PRD, $6,224.40: PT, $6,224.43; PRI, $12,030,778.38; PVEM, 238,150.31; PPA, partidos nacionales, $29,781,534.23, partidos locales, $2,201,633.31. Y total, $31,983,167.54.

Humphrey Jordan informó que en febrero pasado, el Consejo General aprobó el acuerdo respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de los ingresos y gastos que presentaron los partidos políticos nacionales y locales, correspondientes al ejercicio 2023 y las resoluciones respectivas.

“Se ordenó el inicio de una auditoría especial por impuestos por pagar que los partidos políticos nacionales y locales tenían pendientes desde la constitución de este instituto en 2014, cuando se nacionalizó la fiscalización y, que hasta este año, el INE y los sujetos obligados están resolviendo una década después este tema, con el objetivo de verificar la existencia y vigencia de adeudos fiscales, confirmar el cumplimiento de la retención y entero del impuesto sobre la renta, del IVA, las cuotas de seguridad social, también validar la contabilidad conforme al Reglamento de Fiscalización y que los partidos políticos presentarán los pagos pendientes o hicieran las correcciones pertinentes en su contabilidad, con el propósito de tener certeza de los saldos con lo que, efectivamente, cuenten los sujetos obligados y establecer, en su caso, las sanciones por omisiones y aportaciones de origen prohibido cuando procediera”.

La consejera detalló que el universo fiscalizable comprendió a 315 partidos políticos con registro vigente en 2023, divididos en siete partidos políticos nacionales, 224 nacionales con acreditación local y 84 partidos políticos locales.

Carla Humphrey explicó que la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a las autoridades fiscales de seguridad social y tesorerías locales de las 32 entidades federativas la información sobre el estatus que tienen los saldos pendientes por impuestos por pagar correspondientes a cada instituto político de los ejercicios 2022 y anteriores, por lo que los reportes se confrontaron con el SAT, IMSS e Infonavit que dieron como resultado estimar que la sanción total asciende a aproximadamente a 32 millones de pesos.

Informó que a la fecha la comisión que preside cuenta con 296 oficios de errores y omisiones, se realizaron 130 reuniones de confronta con los sujetos obligados, 228 partidos políticos atendieron distintos requerimientos, se solicitaron 558 correcciones contables, de las cuales 487 fueron procedentes y 71 resultaron improcedentes.

“En este dictamen consolidado se identificaron saldos no enterados, pagos no registrados y discrepancias derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual genera efectos sancionatorios conforme al Reglamento de Fiscalización y demás disposiciones normativas aplicables”, precisó.

Por unanimidad, el acuerdo del Consejo General fue aprobado, aunque con cambios en atención a las solicitudes de los partidos de solventar las irregularidades, lo que no convenció a Humphrey Jordan por el tiempo transcurrido. Sin embargo, fue flexible.

El informe provocó recriminaciones por parte del PRI. En voz de Emilio Suárez y de la diputada Marcela Guerra se expuso que su partido entregó un reporte este miércoles a las 09:40 de la mañana por una razón que, dijo es práctica, el SAT nos contestó ayer en la noche.

“Para nosotros lógicamente la información no la teníamos el SAT nos contestó ayer en la noche y nosotros no notificamos el día de hoy, lo cual a nosotros nos ayudaría y nos gustaría que se valore dentro de la resolución. Desde hace varios años, el PRI ha mostrado un interés particular en este tema muestra de ello es que ha habido diversas mesas de trabajo que hemos solicitado y en las que hemos participado desde hace algún tiempo, incluso antes de que se realizara esta auditoría para colaborar y allegar información necesaria al Instituto Nacional Electoral. Estamos comprometidos con la rendición de cuentas y lo hemos demostrado en los hechos. Sin embargo, nos preocupa que este dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con un análisis y cifras que no compartimos y que consideramos, específicamente con el ejemplo del oficio, que deberían ser más exhaustivas, puesto que parten de premisas que nosotros consideramos son incorrectas”, dijo el priista.

Guerra Castillo señaló que el INE, aunque tiene atribuciones constitucionales para fiscalizar el uso de los recursos públicos, pero no para sustituir a la autoridad fiscal no.

“En esta determinación por supuesto y en lo que tenga que ver con cobro, ejecución de contribuciones ni mucho menos para revivir obligaciones prescritas. Ninguna autoridad administrativa puede tampoco presumir de una omisión tributaria e imponer sanciones por motivos no determinados por el Servicio de Administración Tributaria, hacerlo vulnera los principios de legalidad, principios también de seguridad jurídica que son fundamentales para evitar actos arbitrarios o retroactivos”, comentó.

Por el PT, José Alberto Benavides Castañeda admitió que han acumulado sanciones por el pago de impuesto.

“Llevamos año con año en el oficio de errores y omisiones viene el asunto de los impuestos y por primera vez pues ya se atendió y esperemos que esto sea como lo dijo la Presidenta, la punta de lanza para que ya los partidos cada año pueden irse regularizando con normalidad”, expresó.

La verdad es que no ha sido fácil porque tenemos también por otro lado al SAT, entonces muchas veces una cosa es el acercamiento que tengamos con ustedes y con la propia Unidad, pero paralelamente tenemos que acercarnos al SAT y no ha sido sencillo, al menos para nosotros.

Desde MC se aseguró que a partir de este momento tenemos la oportunidad de mantenernos regularizados y demás. “Nosotros sí agradecemos mucho la coordinación que hubo con las autoridades, específicamente con el SAT, para poder encontrar una solución a este tema y pues simplemente agradecer esa apertura, la disposición y reiterar el compromiso de Movimiento Ciudadano con cumplir con nuestras obligaciones legales”.

CDMX