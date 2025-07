El voto directo pidió justicia con perspectiva de género y de infancia; “hacia allá vamos”: magistrada electa

CDMX — Nelly Montealegre Díaz (Ciudad de México) tiene una maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional Crónica la entrevista una vez más, ahora como una de las ganadoras de la jornada electoral del pasado 1 de junio, día en que el voto directo le depositó su confianza en juzgar con perspectiva de género y de infancias, y “hacia allá vamos”, dice tras resumir la experiencia y reflexiones como saldo que le ha dejado la histórica reforma al Poder Judicial de la Federación.

Pilar del desarrollo de protocolos de políticas públicas por perspectiva de género y de defensa de los derechos de la infancia

-Una vez que el voto directo “ya la juzgó calificada” para con continuar en el Poder Judicial, ¿qué se le demandó hacer, cuáles son sus retos como próxima magistrada?

-Fue recoger el descontento por la justicia de privilegios, que, sin abogado, no se escucha, no hay posibilidad de que los casos se resuelvan. Y la justicia no debe ser de privilegios, que todas las personas tienen el mismo derecho, sin o con abogado, y la reflexión es que debemos ir con más ahínco, con más decisión de juzgar con perspectiva de derechos humanos. El protocolo para juzgar con perspectiva de género, en el mejor de los casos, en un alto porcentaje de la sentencia, se vuelve en una enunciación, pero no en una aplicación de la metodología. ¿Qué es juzgar en perspectiva de este modelo? ¿Por qué tengo que analizar, incluso respecto a una persona imputada? Si se trata de una mujer indígena, si se trata de una mujer con alguna discapacidad. No sólo es si es víctima, si es imputada o si es la sentenciada. Los casos tienen que analizarse con esa perspectiva para que la justicia justo, de verdad, cumpla con su objetivo. Eso es parte del compromiso, en mi caso, y que tengamos una justicia con un enfoque humanista, se aplique y resuelva. Una justicia que dicte una sentencia, pero que no transforma, que no repara, no es justicia. Ese es mi principal reto al llegar al Tribunal Colegiado sería simplemente aplicar la perspectiva de género, la perspectiva de infancia, la perspectiva de derechos humanos, porque en gran medida de esos adolecen las sentencias, y lo digo de verdad con conocimiento de causa, sé que la labor de una persona juzgadora no es fácil. Es una labor que requiere de mucho estudio, de mucho análisis y de una gran responsabilidad.

-La ley se aplica con “métodos” interpretativos en los juzgados, en un Tribunal de Circuito se revisa lo que provocó esa interpretación, y entonces entra la Constitución.

“La Constitución nos señala, para las personas juzgadoras, el derecho de la ciudadanía a la tutela judicial Y eso es muy amplio, es un gran aspecto, pero cuando desde la Corte, ahora en mi labor que actualmente desempeño, analizamos las sentencias, no vemos una perspectiva de género aplicada, una perspectiva de infancia, una perspectiva de derechos humanos, un enfoque diferenciado en cada uno de los casos. Es muy doloroso ver que todavía está ese gran trecho de, digamos, como de implementación. Hay un clamor ciudadano, pero también hay mucho descontento con la forma en que había sido tratada la ciudadanía. Eso es parte de los desafíos que tenemos, a partir de septiembre, en los órganos jurisdiccionales, de verdaderamente transformar este sentido de justicia del Poder Judicial.

-Solamente falta que la etapa de fiscalización refrende los cargos por su cumplimiento en la transparencia de recursos que se utilizaron en sus campañas.

-Hace dos semanas nos hicieron saber que debíamos entregar un informe, el ‘Informe de Errores y Emisiones’ que nos hicieron ver. A veces las plataformas son muy robustas, pero también fuimos un número muy importante de personas candidatas a juzgadoras. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que nos observaron.fue que faltó el archivo XML de la factura tal, ¿no? Por ejemplo, nos observaron algunos temas, en algunas publicaciones que teníamos en redes sociales, nos estaban diciendo, ‘Oye, es que esta publicación la retomó tal persona’. Bueno, si la retomaron, ahí como que hay cosas que se salen de nuestro alcance, ¿no? Claro Y nos observaron también que recibieron los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues qué bueno que se recibieron. Finalmente, esto te legitima, y el próximo 28 de julio van a resolver esta etapa.

Más sobre Nelly

Fue fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) en la Procuraduría General de la República (PGR). Junio de 2012 a 15 de Agosto de 2015.

También rectora General Adjunta de Delitos Electrónicos contra Menores de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División Científica de la Policía Federal. Agosto 2010 a mayo de 2012, entre otros cargos y trayectorias académicas.