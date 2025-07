Cambio climático y salud en México

Las proyecciones climáticas en el estudio “Estado y perspectivas del cambio climático en México: un punto de partida”, la temperatura en México se incrementará al 2060 entre 1.4 y 2.5 grados centígrados dependiendo la región. Este aumento de temperatura está trayendo consigo una mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos de acuerdo con proyecciones de Almazrouri et al. (2021). Esto tiene importantes impactos económicos. Por ejemplo, en 2023, de acuerdo con la CENAPRED se registraron daños y pérdidas que ascendieron a 88,910 millones de pesos (0.3% del PIB) a causa de estos eventos. Para ponerlo en perspectiva, este monto es superior a todo el presupuesto público dirigido a medio ambiente en un año.

No obstante, también tiene impactos sociales; específicamente en salud y mortalidad. Algunos ejemplos de las relaciones que se han encontrado entre eventos extremos y salud y mortalidad son el aumento en mortalidad y morbilidad por temperaturas extremas, ya sea altas o bajas. Las enfermedades respiratorias se incrementan con temperaturas más cálidas porque ello aumenta las alergias. Además, las temperaturas altas favorecen la propagación de agentes infecciosos en comida y agua, tal como se muestra en el trabajo de Bell et al. (2018) “Changes in extreme events and the potential impacts on human health”.

Los huracanes tienen efectos directos en accidentes y muertes, pero también tienen efectos indirectos. Específicamente, los huracanes tienen efectos negativos en la salud mental. Adicionalmente, las lluvias extremas favorecen la aparición de moho y humedad en espacios interiores, lo cual favorece el incremento de padecimientos respiratorios. Este tipo de eventos también provoca la contaminación de agua, al transportarse desechos a las fuentes de agua limpia.

De acuerdo con ONU-Habitat, entre 1970 y 2019, las sequías han causado en el mundo 65,000 muertes, las tormentas 557,232, las inundaciones 58,700 y las temperaturas extremas 55,736. De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), cada año se registran alrededor de 500 muertes asociados a desastres.

Número de desastres a nivel municipal entre 2017 a 2023

Para este artículo se generaron estimaciones propias sobre el impacto de los desastres naturales en diferentes causas de mortalidad en México. Para ello, se utilizó información sobre las declaratorias de desastres de CENAPRED para el periodo 2018 a 2023 y las estadísticas vitales de México, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con esta información se planteó un modelo estadístico que estima si cambia la tasa de mortalidad por causas que pudieran estar asociadas a eventos extremos. Estas causas son accidentes, enfermedades respiratorias, mentales, desnutrición, por protozoarios, virales, intestinales, humo y fuego, de los ojos y de la boca. Por otra parte, el CENAPRED reporta tipos de eventos que son declarados por los municipios ante este organismo, los cuales son: ciclón tropical, nevadas, lluvias intensas, inundación, entre otras.

A partir del análisis realizado se encontró que la tasa de mortalidad de todas las causas enunciadas anteriormente aumenta en conjunto en alrededor de 15%, y que este efecto perdura hasta por 2 meses una vez que ocurrió un desastre. Esto tiene claros impactos sociales y económicos. Además, generalmente estos efectos adversos se resienten más en poblaciones vulnerables como niñas y niños, adultos mayores y personas con algún padecimiento.

Cuando analizamos por tipo de causa y evento encontramos algunos patrones relevantes. La mortalidad por accidentes se incrementa en 70% con ciclones tropicales, la de padecimientos de la boca en 90%, por enfermedades respiratorias se duplican, por padecimientos mentales se incrementan en 50% y las virales incrementan más del doble. Otros tipos de evento en el que se encuentra un incremento en mortalidad son las lluvias intensas y las inundaciones, que provocan un incremento de mortalidad por enfermedades virales, así como en infecciones intestinales.

Incremento en mortalidad por desastres naturales

Estas estimaciones dejan ver la relevancia del tema. La mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos derivados del cambio climático están teniendo efectos en mortalidad, lo cual tiene efectos sociales y económicos que afectan el bienestar de la población. En México hay un abandono a la visión de prevención, destinando solo 1% del presupuesto a este rubro y 99% a atención. Esto es equivocado porque es bien conocido que la prevención siempre es menos costosa que la atención al desastre. Esperemos que México sepa cambiar el rumbo a una cultura de prevención y que ello se refleje en programas y presupuesto dirigidos a la adaptación de la población al cambio climático. Considerando que, en el país, los desastres están asociados especialmente a ciclones tropicales y a sequías, y se ubican particularmente en las costas de México y en el norte del país, hay una oportunidad de focalizar esfuerzos territorialmente con un enfoque de prevención. Esto representaría eficiencia en el uso de recursos públicos.

El autor es Director del Centro Transdisciplinar Universitario para La Sustentabilidad (Centrus).