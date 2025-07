“Estuvo medio tremendo”: Sheinbaum reacciona a señalamientos contra Peña Nieto

Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las recientes acusaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto, a raíz de un reportaje publicado por el medio israelí The Marker, en el que se afirma que el exmandatario habría recibido un soborno de 25 millones de dólares por permitir la operación del software espía Pegasus en México.

Sheinbaum reaccionó brevemente al tema y comentó: “Estuvo medio tremendo, ¿no? Lo que entiendo es que es un juicio en Israel de dos personas que hicieron negocio en México y que entre ellos hubo un conflicto allá”.

La mandataria explicó que, según su conocimiento, el nombre de Enrique Peña Nieto no aparece directamente en el juicio, aunque se menciona que fue electo presidente en 2012, año en el que habrían comenzado las operaciones del polémico software en el país. “Pero bueno, ya el expresidente Peña Nieto dijo que no, que no es así. Entonces, bueno, pues ahí está el tema”, concluyó sin abundar más.

De acuerdo con el reportaje de The Marker, el software espía Pegasus, creado por la empresa israelí NSO Group, fue vendido a diversas autoridades mexicanas, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Este nuevo señalamiento revive el escándalo que estalló en julio de 2021, cuando una investigación internacional reveló que México encabezaba la lista mundial de intervenciones telefónicas con Pegasus, con al menos 15 mil números intervenidos durante el sexenio de Peña Nieto, incluyendo a periodistas, activistas y políticos.