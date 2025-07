Exige PAN comparecencia de titulares de Salud e IMSS ante desabasto crítico de medicinas

El desabasto de medicinas es una de las exigencias de la población en los últimos años en el sistema de salud en México. (Un niño utiliza una cartulina para exigir medicamentos contra el cáncer./Daniel Augusto)

Ante el desabasto crítico de medicinas que se mantiene, el PAN en la Permanente presentará un punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz y al Director del IMSS Zoé Robledo Aburto, a fin de que expliquen las razones detrás de esta situación que afecta a millones de mexicanos.

La senadora del PAN, Ivideliza Reyes Hernández acusó que el problema, lejos de resolverse, se ha profundizado con el paso de los años donde afecta sobre todo a los sectores de menores recursos.

“Hoy en México no hay garantía de que un paciente con cáncer, con una enfermedad crónica o con una condición urgente, reciba el tratamiento que necesita. El sistema de salud está desmantelado y el gobierno lo sabe”, alertó

La legisladora panista denunció también el fracaso de las instituciones creadas o transformadas por este gobierno, como el INSABI o BIRMEX, así como el manejo centralizado e ineficiente de las compras consolidadas, que solo generaron corrupción, retrasos y descontrol.

“La austeridad no puede ser excusa para negar la salud. Las cifras son claras: las familias mexicanas gastan cerca del 40% de su bolsillo en medicamentos. Esta tragedia es consecuencia directa de una política fallida”, sentenció.

Desde 2019, el desabasto de medicamentos se convirtió en una constante tras la fallida centralización de compras por parte del gobierno federal, dejando hospitales sin insumos básicos, tratamientos oncológicos interrumpidos y millones de familias comprando con sus propios medios lo que el sistema de salud debería garantizar.

“El gobierno prometió un sistema de salud como en Dinamarca. Lo que tenemos es un país donde los padres deben protestar en aeropuertos para conseguir medicamentos oncológicos para sus hijos. Donde los enfermos deben endeudarse para comprar lo que antes se les proporcionaba gratuitamente”, señaló Reyes Hernández.

En su exhorto, la senadora hizo un llamado a establecer con claridad las acciones y estrategias necesarias para garantizar el abasto y la cobertura de medicamentos, incluyendo la transparencia en los procesos de licitación, la regularización de pagos a laboratorios y la implementación de medidas inmediatas que aseguren atención oportuna a miles de pacientes en todo el país.

“El derecho a la salud no puede esperar. La comparecencia del Secretario de Salud y del Director del IMSS no es un tema político, es una exigencia humanitaria. México merece respuestas y soluciones, no más discursos ni excusas”, estableció