Expresa Fernández Noroña preocupación por gentrificación; se debe atender de fondo, pide

Protestas en la Ciudad de México contra la gentrificación. (Michel Nava Castañeda/Michel Nava Castañeda)

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, manifestó su preocupación por el fenómeno de la gentrificación y el desplazamiento de habitantes en zonas emblemáticas de la Ciudad de México, como la Condesa, la Roma y particularmente el Centro Histórico, donde él mismo reside.

Por ello se pronunció por resolver de fondo el problema de la gentrificación que se registra en diversas zonas de la Ciudad de México

“Creo que nosotros tenemos que atender ese tema del desplazamiento, llamado gentrificación, del desplazamiento de gente, fortalecer las zonas habitacionales, fortalecer los comercios tradicionales; y también darle la bienvenida a quienes vienen de inversión o de otros países…”

“Ahí hay un fenómeno económico, que es el que hay que atender, un fenómeno económico que es el que hay que atender, un fenómeno económico que ha generado malestar y que ha generado injusticias”, indicó

Fernández Noroña señaló que el Centro Histórico está viviendo un “durísimo” proceso de desplazamiento social y comercial. Acusó que la comunidad china ha adquirido una fuerte presencia económica en la zona, comprando y rentando edificios y bodegas, muchos de ellos patrimonio cultural, lo que ha generado un cambio drástico en la dinámica local.

“La vez pasada que estuvo el anterior embajador de China, yo le decía, oye, la comunidad china está haciéndose dueña del Centro Histórico, y edificios que son patrimonio de la humanidad están en una condición muy delicada.

“Porque la capacidad económica que tienen quienes están comerciando mercadería de origen chino es muy fuerte y está, no, no, no, pues está encantada la gente que renta ahí casas, bodegas y todo, pero sacando a gente que ahí habitaba o desplazando a otros negocios.”, aseveró

Asimismo condenó los actos de violencia registrados durante las recientes manifestaciones.

“Yo no comparto la, pues si no comparto la persecución a nuestros hermanas y hermanos migrantes, pues menos voy a compartir que aquí se violente, se persiga, se discrimine. Somos seres humanos todos”, indicó

Eso –dijo--es lo que debemos revisar. Por supuesto que no comparto ningún acto violento.