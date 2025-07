Hospital Siglo XXI del IMSS, reconocido como Centro de Excelencia por la Organización Mundial de Alergia

doctora Diana Andrea Herrera Sánchez, Jefa de la División de Educación en Salud del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI La doctora Diana Andrea Herrera Sánchez, Jefa de la División de Educación en Salud del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, destaca la atención a de alergias a derechohabientes

El Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está avalado como Centro de Excelencia, al contar con una certificación otorgada por la Organización Mundial de Alergia, a los grupos multidisciplinarios de atención médica de calidad y por la promoción de conocimiento e investigación de las enfermedades alérgicas a la población y al área médica.

La doctora Diana Andrea Herrera Sánchez, Jefa de la División de Educación en Salud del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI y especialista en Alergia e Inmunología Clínica, señaló que con motivo del Día Mundial de la Alergia, -este que se conmemora el 8 de julio-, esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), realizará una sesión plenaria con el tema prioritario y lema de este 2025: “Anafilaxia, una amenaza prevenible”.

Precisó que se abordará el tema de anafilaxia perioperatoria, que es una manifestación exagerada de alergia dentro del quirófano y que en la mayoría de los casos se debe a una reacción a fármacos o material utilizado antes o durante una cirugía y que puede poner en riesgo al paciente que desconoce que es alérgico, esto con el fin de una identificación y tratamiento oportuno.

Enfatizó que en dicho hospital se otorgan entre 12 mil a 15 mil consultas al año por enfermedades alérgicas, que son una respuesta exagerada del sistema inmunológico a sustancias usualmente inofensivas para la población en general, llamadas alérgenos y que pueden estar en el medio ambiente como árboles, pastos, ácaros del polvo, mascotas, además de alimentos y fármacos.

La doctora Herrera Sánchez mencionó que en todo el mundo el 20% de la población tiene al menos una enfermedad alérgica, el asma y la rinitis alérgicas son las de mayor frecuencia, siendo en el caso del asma la sensación de falta de aire y opresión en el pecho, sibilancias y tos crónica, en tanto que, la rinitis alérgica se manifiesta con estornudos, comezón nasal y sensación de nariz tapada por mucosidad.

Ante la persistencia de estas molestias, que dificulten las actividades de la vida diaria, la recomendación es acudir en forma temprana con el médico familiar, quien hace un primer abordaje y la referencia al Segundo o Tercer Nivel de atención para buscar el diagnóstico de enfermedad alérgica.

La World Allergy Organization (WAO, por sus siglas en inglés) agrupa a 111 sociedades regionales y nacionales de Alergia e inmunología clínica en el mundo y cuya misión es mejorar la atención médica y calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades alérgicas, al tiempo de coordinar esfuerzos para aumentar la consciencia pública sobre las alergias y su impacto en la salud global.

Siete años viviendo con asma y no lo sabía

La señora Rosa Marina Castellanos de 64 años, compartió su experiencia de vida, y señaló que en el 2011 presentó un problema en los pulmones después de exponerse a un clima frío: “al segundo día empecé a sentir que los bronquios se me cerraron y no podía respirar”.

Fue atendida en hospitales privados, aunque su salud no mejoraba “dos veces me desmayé, mi familia me dijo que estaba como muerta y resucité, ya había perdido la esperanza”, hasta que en el 2019 acudió al IMSS, referida al Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, en donde fue diagnosticada con asma grave, y se le prescribió el tratamiento inhalado y biotecnológico respectivo, lo que le permitió recuperar su calidad de vida.

“Antes no podía hacer nada, ni dormir, me daba terror la noche porque dormía sentada y cuando se me cerraban los bronquios me tenía que levantar desesperada. Desde el primer día con el medicamento me comencé a sentir bien, a la gente decirle que este es un excelente Instituto y que se acerquen al Centro Médico Nacional Siglo XXI, vale la pena el esfuerzo porque uno sale bien de aquí”, enfatizó.

Al respecto, el instituto resaltó que el Hospital General de Zona (HGZ) No. 48 “San Pedro Xalpa”, atiende en promedio 144 pacientes nuevos al mes con diversos tipos de alergias, con tratamientos que incluyen inmunoterapia específica con alérgenos, mejor conocida como vacunas para la alergia, cuya duración promedio es de dos a tres años.

La doctora Alejandra Piñera Cruz, médica especialista en Alergia e Inmunología Clínica, señaló que entre las alergias más frecuentes que se atienden están la rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, urticaria, alergias alimentarias y reacciones adversas a medicamentos.