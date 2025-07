Especialistas del IMSS salvan vida de campesina con implante valvular aórtico

Especialistas IMSS salvan vida a paciente El trabajo coordinado entre especialistas del IMSS Campeche y Yucatán permitió salvar la vida a campesina septuagenaria, con un implante valvular aórtico

El trabajo conjunto en servicios de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Campeche y Yucatán salvaron la vida de Margarita, campesina de 71 años, a quien se le realizó un Implante Valvular Aórtico Transcatéter (TAVI).

Ello, debido a que la paciente presentaba una obstrucción de una válvula del corazón que puso en peligro su vida, luego de que fue diagnosticada con obstrucción de la válvula aórtica, por lo que fue sometida a una terapia de mínima invasión a través de un catéter, a fin de evitar cirugía a corazón abierto.

El doctor Andrés Calzada Asencio, cardiólogo intervencionista y responsable de la sala de Hemodinamia del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Dr. Abraham Azar Farah” del IMSS en Campeche, detalló que este procedimiento de mínima invasión se realizó en Yucatán, gracias al enlace con el equipo multidisciplinario de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Mérida.

Relató que Margarita, campesina en la comunidad de Nilchi, presentó episodios de desmayo, dolores de cabeza, pecho y oxigenación baja, síntomas que se iban presentando con mayor regularidad y gravedad, por lo cual le realizaron estudios y se determinó la necesidad de una cirugía a corazón abierto que en un principio la paciente no aceptó.

Explicó que el diagnóstico fue obstrucción de la válvula aórtica, “le ofrecimos una terapia de mínima invasión que no requería cirugía, la cual se realiza a través de un catéter que se inserta en la pierna, llega al corazón y sustituye la válvula que presenta daño”.

Agregó que en la actualidad IMSS Campeche cuenta con el servicio de Hemodinamia en el cual es posible comenzar gran parte de los protocolos para intervenciones del corazón y algunos también resolverlos mediante procedimientos mínimamente invasivos”.

Margarita: “un día me apagué sobre la mesa”

Por su parte, la señora Margarita relató que llegó a pensar que sus malestares y cansancio eran debido a sus labores en el campo, “un día que estábamos platicando me apagué sobre la mesa, mi familia me trajo directo a Campeche y me dieron la noticia”.

Tras semanas de recuperación, Margarita se prepara para regresar a sus labores en el monte e hizo público su reconocimiento al IMSS, “quiero agradecer al Seguro porque me pudieron operar, a los médicos y a todo el personal, espero que sigan ayudando a la gente que lo necesita”.

El enlace de servicio médico de alta especialidad fue realizado por los cardiólogos Julio Farjat y doctor Ricardo Gorocica del HGZ No. 1 de Campeche, con apoyo y participación del doctor Andrés Calzada que se trasladó a la UMAE del IMSS en Yucatán.