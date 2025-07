Gobernador de BCS, externa total solidaridad y respaldo a Presidenta Sheinbaum frente a infundios

Gobernador de BCS, VíctorManuel Castro El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, externó su total solidaridad a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum ante infundios y calumnias “que vienen de gente indeseable”

Ante la visita presidencia en el estado de Baja California Sur, el mandatario de la entidad, Víctor Manuel Castro Cosío, externó su total solidaridad y respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de gente indeseable.

“Desde este pedacito de la tierra que representa Baja California Sur expreso a las y los mexicanos nuestra total solidaridad y respaldo para la Presidenta de México frente a los infundios, las calumnias que vienen de gente indeseable, “así que Presidenta ... les pido a todas y todos nuestro respaldo absoluto en Baja California Sur para la presidenta de México”, palabras que motivó que todos los asistentes incluidos los integrantes del gabinete ilegal y ampliado se pusieran de pie a aplaudir a la Presidenta Sheinbaum Pardo.

Lo anterior, en el marco la ceremonia de corte de listón inaugural de la Sala de hemodinamia del benemérito hospital de especialidades IMSS Bienestar de La Paz “Juan María de Salvatierra”.

Incluso el gobernador Víctor Castro Cosío se atrevió a decir en el micrófono: “los de atrás también se vale que se pongan de pie.... Viva la soberanía nacional, viva la democracia, viva la dignidad del pueblo de México representada por Claudia Sheinbaum”.

Mientras el mandatario estatal externó una férrea defensa a favor de la jefa del Ejecutivo Federal, el que no pudo evitar convertirse en el comentario del día, fue el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Zvarch Pérez, quien hablaba de acciones en la entidad, pero omitió establecer la diferencia entre las dos bajas californias, y sólo dijo “Baja California...”.

Esto ocasionó que las y los asistentes de inmediato comenzaran a corregir, “sur, sur, sur... Baja California Sur”, a lo que de inmediato el funcionario aclaró ante el micrófono: “perdón, en Baja California Sur!”, todos en el templete aplaudieron, excepto la Presidenta Sheinbaum Pardo.

En su discurso Zvarch Pérez resaltó que la instrucción presidencial ha sido trabajar en la consolidación del IMSS Bienestar “para garantizar que el cuidado no sea un privilegio sino un principio y que la salud sea un derecho y no una excepción”, ya que tan sólo “en Baja California más de 300 mil personas no tienen seguridad”, fue cuando los asistentes comenzaron a aclarar: “sur, sur, sur, y Zvarch Pérez, tuvo que corregir ”perdón, en Baja California Sur, más de 300,000 personas no tiene seguridad social y solo en lo que va del año hemos brindado más de 170,000 consultas y más de 1500 cirugías gratuitas.

Asimismo, enfatizó que más de 500 millones de pesos han fortalecido la infraestructura lo que permitirá garantizar la mejor atención en la entidad, la cual se divide en cuatro regiones operativas con 66 centros de salud, 10 hospitales y todos los centros de salud en el estado abren todos los días y el mes se cerrará con una un horario de atención las 24 horas del día.

Primera Sala de hemodinamia en BCS

Enfatizó que con la sala de hemodinamia se atenderán enfermedades cardiovasculares graves, para lo cual se destinó una inversión superior a los 30 millones de pesos y tecnología de punta, lo que ha permitido que tan solo en 12 días de operación “ya han sido salvadas 26 vidas y la última apenas este sábado recién pasado”.

Resaltó que la inversión histórica de más de 300 millones de pesos que se estarán ejecutando a partir de este domingo permitirá consolidar cinco proyectos estratégicos entre ellos, asegurar que todos los 14 quirófanos del estado funcionen bien y se estarán fortaleciendo con equipos quirúrgicos itinerantes, reconocer al hospital de Salvatierra como uno de tercer nivel, y adelantó que él estará regresando en agosto a darle esa condición, así como adquisición de equipos nuevos en diversas áreas y unidades móviles

Kershenobich subraya “sur”, en su discurso

En su oportunidad, el secretario de salud, David Kershenobich, durante su intervención, aprovechó para señalar “en Baja California...”, con especial énfasis en “Sur”, lo que motivó risitas de propios y extraños, e incluso Zvarch Pérez, de inmediato volteó hacia el atril, donde se encontraba el encargado de la política de salud en el país.

El secretario Kershenobich enfatizó el especial interés de la Presidenta Sheinbaum Pardo, por la salud de las y los mexicanos y citó los diferentes programas implementados, desde la atención hasta lo preventivo, a fin de procurar que cada vez más, un mayor número de personas adopten medidas saludables de vida.

También se refirió a la importancia de la vacunación “un ejemplo de lo que nos está pasando ahorita con el sarampión”, y subrayó que la prevención es la mejor manera de alcanzar el bienestar en la salud.

También habló de la necesidad de la prevención y acudir al médico cuando tenemos alguna molestia y no esperar a etapas avanzadas de una enfermedad, porque, puso como ejemplo, el 40% de la población adulta desconoce que tiene hipertensión arterial, hasta que tiene molestias, pero si se atiende en fase temprana “podremos evitar que desarrollen las enfermedades crónicas que tanto nos afectan”.

El funcionario citó las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum Pardo desde el inicio de su gestión, en el sentido de que se buscará una República sana, una República donde podamos vivir con un mejor estado de bienestar de salud”.