Reta Noroña a Ovidio y su abogado: “Que digan lo que quieran”, sobre presuntos nexos de morenistas con el narco

Los senadores Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña (Amexi Ivonne Cárdenas)

l presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se “subió al ring” y acusó al abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman como “insolente” tras el enfrentamiento verbal que sostuvo con la presidenta, Claudia Sheinbaum a quien acusó de encabezar un gobierno corrupto y ser el brazo de relaciones públicas de carteles de la droga .

Incluso Fernández Noroña los retó a “que digan lo que quieran” en el marco del juicio por presuntos actividades relacionadas con el narcotráfico” que se realiza en Estados Unidos contra Ovidio Guzmán donde se presumen supuestos vínculos con dirigentes y funcionarios morenistas, incluidos algunos gobernadores de la 4T y rechazó que haya preocupación al interior de Morena por esta situación.

“Toda esta insidia que hay de que estamos preocupados, no estamos preocupados, nada, que diga lo que quiera, que diga lo que quiera. Nosotros no tenemos relación con el crimen organizado. Se le combate de manera frontal”, retó

En el Senado, Fernández Noroña expresó su respaldo total a la presidenta Sheinbaum, tras los señalamientos de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, a quien acusó de “insolente” y de buscar notoriedad mediática al atacar al gobierno federal.

“El reclamo es (de Sheinbaum) . Ahora el abogado se ha pasado de insolente. En su casa lo conocen y tú le hablan, pues toman notoriedad porque está defendiendo a Ovidio Guzmán”, aseveró

El morenista reclamó el trato desigual que tiene el gobierno de Estados Unidos en intercambio de seguridad con México, pues nuestro gobierno—dijo-- ha sido generoso en la relación con el gobierno de Estados Unidos en ese rubro mientras que la administración Trump ha sido omisa con el caso Ovidio pues “es terrible que te enteres por los medios”.

“El reclamo de la compañera Claudia no que sea generosa igual, (la relación) pero si que haya una comunicación básica, un acuerdo que se va a tener con Ovidio Guzmán, pues debió haberse comunicado, punto, informado. No, no es que nos dijera nuestra opinión. No, no, no, simplemente, o sea, pues si es terrible que te enteres por los medios”, indicó

SOBRE ADAN AUGUSTO… NADA

El presidente de la Comisión Permanente se reunió este lunes con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch en las instalaciones del Senado y rechazó que en ese encuentro se haya abordado el tema de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de seguridad en Tabasco, cuando Adán Augusto López, actual coordinador de Morena en el Senado, era el gobernador de esa entidad.

--¿Comentaron sobre las declaraciones del hermano del expresidente López Obrador y la detención del exjefe de policía del coordinador de Morena Adán Augusto López, en su administración?

--Comentamos varios temas, pero no, no, ¿cómo podría decirlo? Pues algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, el tema que tiene que ver con Adán Augusto, no hicimos mayor comentario

A Bermúdez Requena, quien hoy enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora” y se encuentra prófugo de la justicia, le acusa de ser el García Luna de la 4T, luego de que estaba baja las órdenes de Adán Augusto López en el gobierno de Tabasco.

Su gestión como secretario de Seguridad comenzó en 2019, cuando Adán Augusto aún gobernaba Tabasco, y se mantuvo en el cargo hasta enero de 2024, ya con Carlos Merino como interino.

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció la corrupción policial que, dijo, se gestó durante el sexenio de Adán Augusto López Hernández.

“La pudrición está saliendo a flote”, acusó o López Obrador al referirse a la red de corrupción en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante las administraciones anteriores, en particular al exsecretario Hernán Bermúdez Requena, quien hoy enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora” y se encuentra prófugo de la justicia.