Clave, “candados” para evitar figuras indeseables; Morena tiene que blindarse : Citlalli Hernández

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, reconoce que han llegado a Morena perfiles que reproducen vicios del viejo régimen (X: @CitlaHM)

La creación de la Comisión Nacional Evaluadora de Incorporaciones que tendrá como objetivo evitar que “figuras indeseables” se sumen a Morena será clave para evaluar los perfiles de quienes buscan integrarse al partido, en particular aquellos provenientes de otras fuerzas políticas a fin de que no se ofenda la militancia guinda.

Así lo aseguró la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, , quien respaldó la iniciativa que será discutida este domingo durante la sesión del Consejo Nacional de Morena

“Me parecería acertado que en un partido que ha sido muy abierto, que nuestra afiliación no está cerrada para nadie y con el fortalecimiento de Morena y prácticamente la desaparición de los partidos tradicionales, que la llegada de ciertos personajes provenientes de otras instituciones tengan una valoración que no lastime la autoridad moral de Morena y que no ofenda a su militancia”, sostuvo la también senadora con licencia.

La iniciativa, impulsada por sectores fundadores del partido, busca frenar la incorporación de perfiles que podrían comprometer la credibilidad o los valores de la organización.

Durante el Consejo Nacional que se realizará este domingo, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde propondrá la conformación de la Comisión Nacional Evaluadora de Incorporaciones, un órgano colegiado que evalúe los perfiles de aquellos políticos de otros partidos que busquen sumarse a este organismo oficialista a fin de evitar figuras “indeseables”, .

“Habrá que valorar quién se suma verdaderamente con convicción, y quién simplemente busca un espacio de poder. Morena tiene que blindarse”, afirmó Citlalli Hernández

Entrevistada en el Senado, la secretaria de Mujeres detalló que esta comisión podría establecer criterios como tiempos mínimos de militancia activa o procesos de evaluación antes de aceptar nuevas afiliaciones.

“Quizá podrían establecerse mecanismos donde la afiliación de quienes vienen de otros partidos se permita después de un año o dos de participación comprobada y compromiso con nuestros ideales”, sugirió.

Añadió que Morena ha visto de todo: fundadores valiosos y otros que han perdido el rumbo, así como personas externas que se han disciplinado y otras que reproducen vicios del viejo régimen.

“No es un tema de origen, sino de conducta y convicciones actuales”, sentenció.