Pide PRI comparecencia del canciller, titulares de Economía y Agricultura; desaparecidos en crisis bilateral con EU, acusa

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores "no se ve", acusa el PRI (Moisés Pablo Nava)

El PRI en el Senado, exigió la comparecencia inmediata de Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente y Julio Berdegué, secretarios de Economía, Relaciones Exteriores y Agricultura para que expliquen a la Cámara Alta la decisión de Estados Unidos aranceles al jitomate mexicano y la creciente crisis en el campo mexicano.

El coordinador del tricolor en el Senado, Manuel Añorve, lamentó que, hasta ahora, Morena haya bloqueado en el Senado todos los puntos de acuerdo que proponen citar a funcionarios como Marcelo Ebrard, secretario de Economía, el titular de Agricultura; y Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores.

“Juan Ramón de la Fuente ( Secretario de Relaciones Exteriores) no pinta, no se ve, no declara, no se sabe de Juan Ramón de la Fuente. Marcelo Ebrard solo se dedica a hacer aclaraciones ante hechos consumados, y el secretario de Ganadería y Agricultura, pues simple y sencillamente no se ve tampoco, y ahí está lo del gusano barrenador, y ahí está ahora lo del jitomate”, acusó.

Criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum sea la única que aparece en las conferencias mañaneras explicando los temas del jitomate, el gusano barrenador y los efectos de los aranceles, en lugar de exigir resultados a su gabinete pues “no dan una”.

“No dan una, solamente se dedican a contestar ante hechos ya consumados, ni siquiera pueden prevenir un arancel en la inmediatez de su responsabilidad federal. En un gobierno priista, ya los hubieran renunciado del cargo. Muchísimas de esas explicaciones no tienen sustento porque no le están rindiendo cuentas sus funcionarios”, reprochó.

Añorve consideró que la comparecencia de esos funcionarios para que rindan cuentas es una manera de ayudarle a la presidenta y que los secretarios “se pongan las pilas y no sean cómplices del fracaso que se está viviendo en política exterior”, sostuvo.