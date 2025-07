Reitera Taddei que no se entregará confidencialidad del padrón electoral y lista nominal ante CURP biométrica a gobierno

CDMX — La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, reiteró la defensa que este instituto hace del listado nominal, pues tiene la plena convicción de lo que representa también el padrón electoral, la propia credencial de elector, como para entregar esa confidencialidad al gobierno federal ante la CURP biométrica que será también una identificación oficial.

Taddei Zavala aclaró que sí tuvo recientemente una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pero no acordó un tema de la entrega de los datos de los electores, además precisó que esa decisión no corresponde de manera unilateral a “Guadalupe Taddei Zavala, sino a 11 consejerías”.

“No me habló de la CURP, no me habló de reforma electoral, no me habló de absolutamente nada, y fue una plática agradable. Entregamos cuentas claras ambas instituciones y quedamos en la perspectiva de celebrar nuevos convenios de coordinación, pero ahorita no está en la agenda que entreguemos el Padrón y la Lista. y, si en algún momento al gobierno que le tocara estar al frente de nuestro país decidiera que se tienen que unir ambos elementos, pues será en ese momento lejano, no es ahorita. La credencial ahorita se mantiene firme, se mantiene sólida, nosotros seguimos trabajando para que ésta se vaya actualizando diariamente. Estamos por tomar un acuerdo en Consejo General donde se considere qué contenido debe de tener la credencial para votar con fotografía, qué debe de incluir sus códigos QR al frente y al reverso de la credencial, qué información es la que va a estar encriptada, qué datos le vamos a agregar. Es decir, la credencial se sigue cuidando, en tanto nazca la CURP biométrica, porque es ahorita una ley aprobada, pero hay que ver cómo se implementa”, dijo Taddei.

Camino más escabroso, elegir por voto popular a consejeros electorales

En conferencia de prensa en la sede del INE, la consejera presidenta también se refirió a una eventual reforma electoral en la que también los consejeros sean electos vía el voto popular, la funcionaria dijo que no sería lo óptimo.

“Yo creo que es un tanto difícil, y es hacer un camino más escabroso en la designación de quienes estarán al frente de este Instituto, porque lo único que tenemos aquí claro, los que llegamos, es que tenemos un inicio y un fin determinado. Y entonces habrá que esperar cómo viene. Pero creo que estamos en dos líneas distintas, aquel porque es Poder Judicial, y este por ser un organismo autónomo, habría que valorar algunas cosas y ponderar los posibles beneficios que pudiera tener o los no beneficios”.

También destacó el éxito del INE al estar frente del proceso electoral del Poder Judicial y negó que haya habido un fraude.

“¿Pusimos casillas? Sí, ¿hubo observadores elec torales? Sí, ¿teníamos funcionarios capacitados debidamente para desarrollar las actividades de las casillas? Sí, ¿contamos con las boletas en las casillas? Sí, ¿teníamos urnas para depositarlas? Sí, ¿había suficientes mamparas para emitir nuestro voto? Sí, ¿sabíamos que teníamos un cómputo en los distritos? Sí, ¿se realizó el cómputo? Sí, ¿se entregaron los resultados? Sí, ¿se entregó la tendencia a participación ciudadana? Sí, ése es el éxito del Instituto.”

La presidenta del INE defendió que pasada esta elección se hace necesaria la reflexión de quienes ocupan la estructura de primer nivel en el organismo, para “fortalecerlo”, por lo que los cambios son movimientos clave.

En menos de una semana, tres funcionarios como Miguel Ángel Patiño, María Elena Cornejo y Hugo Patlán, de la Unidad Técnica de lo Contencioso, de la Junta Directiva del INE, han sido removidos de sus cargos, uno de los más relevantes es el de Patlán, al frente de la Unidad Técnica de lo Contencioso, área encargada de decidir el destino de las quejas políticas o ciudadanas.

“Después de un proceso de esta naturaleza (la renovación del Poder Judicial) y el otro que acabamos de finalizar también es necesaria una reflexión y un análisis de las condiciones en las que estamos en el Instituto, de cómo fortalecer las áreas, siempre es una tarea que debemos estar haciendo “privilegiará” la experiencia, y se consultarán los criterios que deberán reunir los nuevos titulares. Nunca me he guiado por amiguismos, siempre han sido personas que tienen trayectorias. Falsea información quien asevere lo contrario. No hay nadie que no tenga experiencia en esta materia, todos han sido así y seguramente habré de compartir algunos criterios con los colegas”, afirmó.