Ahora sí pide Tribunal Electoral al INE indagar ‘acordeones’ de MC en Nuevo León

CDMX — El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTC) del INE debe agotar los elementos de investigación contra Movimiento Ciudadano por promover, en este caso sí, candidaturas al Poder Judicial en Nuevo León a través de ‘acordeones’.

La Sala Superior se manifestó por unanimidad para ordenar al INE a que se investigue la queja presentada por el PAN.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón argumentó: “Estoy de acuerdo en que el INE tiene la obligación de investigar de oficio toda conducta que pueda transgredir la normativa electoral si se trata de un posible uso indebido de recursos públicos y la posible intromisión de los partidos políticos en la elección judicial”.

Rodríguez Mondragón enfatizó que las investigaciones periodísticas sí gozan de una presunción de veracidad, de licitud, de validez, derivado de la calidad especial que tiene la libertad de expresión y prensa en el debate político, tal y como lo defendió ante las quejas contra Morena y que fueron desechadas como procedentes.

El magistrado resaltó en el caso de MC que su coordinador estatal en Nuevo León, quien además es diputado local, habría realizado en redes sociales la publicación de una fotografía con un instrumento musical que, a juicio del PAN, representa un mensaje encubierto y una estrategia de fraude electoral, lo que podría constituir el uso indebido de recursos públicos y actos de proselitismo.

Al proyecto de revocación del acuerdo del INE se sumó la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, quien señaló que la UTC no hizo ningún ejercicio de investigación de tipo preliminar e incluso certificación, a fin de obtener elementos suficientes para estar en condiciones de determinar si los hechos denunciados pueden o no constituir un ilícito electoral y, en consecuencia, justificar el inicio o no del procedimiento administrativo.

“En este sentido, creo que la autoridad debe hacer un mínimo, una mínima valoración a antes del desechamiento como estuvo; entonces, de no admisión, perdón. Yo estaría también a favor porque se regrese a la autoridad correspondiente y valore, en su caso, si los elementos son suficientes para la investigación”, indicó.