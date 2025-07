¿Dónde está Adán Augusto? : cuestionan en Senado ante escándalo de su ex secretario de seguridad vinculado con crimen organizado

Adán Augusto López Los cuestionamientos en el Senado se hicieron presentes por la ausencia del ex gobernador de Tabasco. (Mario Jasso)

Mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la ficha roja contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad en Tabasco en la administración de Adán Augusto López, por su posible rol como líder del grupo criminal, “La Barredora”, el coordinador de Morena en el Senado se mantiene desaparecido y sin fijar postura sobre ese polémico tema.

Adán Augusto López Hernández no ha emitido ninguna declaración pública sobre el tema, dentro o fuera del Senado y no apareció en la sesión de la Permanente de este miércoles donde la oposición exigió una investigación al ex gobernador tabasqueño que nombró a quien ahora es prófugo de la justicia por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La secretaria general del PRI y senadora, Carolina Viggiano aseguró que Adán Augusto debe ser investigado, no sólo por haber designado a Bermúdez, sino por que lo hizo pese a que —según revelaciones recientes— ya existían antecedentes penales en contra de Bermúdes Requena desde antes del nombramiento.

“Incluso hay versiones de que fue una imposición del entorno de los López Obrador”, acusó la priista

Viggiano lamentó que Morena normalice las situaciones graves como ésta, y sostuvo que Andrés Manuel López Obrador “sigue gobernando el país desde la sombra” al haber colocado a gran parte del gabinete, legisladores y operadores políticos actuales.

A su vez el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira coincidió en que debe abrirse una indagatoria, pero advirtió que este escándalo también refleja fracturas internas en Morena.

“Es evidente que hay disputas por el poder, y que este tema también se está usando para desviar la atención de la grave crisis que vive Tabasco”.

Tabasco, subrayó, es hoy “el estado más violento del país”, con más de 300 negocios cerrados, 25 mil empleos perdidos y una deuda millonaria de Pemex.

“Que se investigue lo que se tenga que investigar, pero que no se olvide lo demás”, señaló.

¿DONDE ESTA ADAN?

Por su parte, los morenistas intentaron una tibia defensa de López Hernández y consideraron que debe ser el propio coordinador de la bancada quien responda los cuestionamientos sobre este asunto.

Emmanuel Reyes Carmona, senador de Morena, aseguró que su coordinador parlamentario deberá responder por lo ocurrido durante su administración estatal.

Incluso, se ofreció públicamente a localizar a López Hernández para facilitar una entrevista.

“El tema del senador Adán, insisto, pues él tendrá que responder por lo que en su momento como gobernador vivió en el estado de Tabasco. Yo me ofrezco, no sé dónde esté el senador, seguramente en sus múltiples trabajos de la coordinación, pero con mucho gusto vamos a platicar con él para decirle que le quieren entrevistar para que él responda a estos cuestionamientos que ustedes están haciendo”, aseveró

Uno de los contrastes se dio entre el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja y el presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, ambos aliados de la 4T.

Mejía Berdeja, quien fue subsecretario de Seguridad Pública federal, aseguró que si hay elementos contra Bermúdez, “debe procederse conforme a derecho” y subrayó que “no debe haber impunidad para nadie”, en alusión a cualquier implicación política.

Por su parte, Fernández Noroña desestimó el caso y rechazó cualquier similitud con el escándalo de Genaro García Luna:

“No hay ninguna similitud, pero ninguna es ninguna”, insistió, pese a que el propio Bermúdez fue jefe policiaco en Tabasco bajo el mando de Adán Augusto y hoy es prófugo de la justicia.

El senador morenista Enrique Inzunza evitó emitir juicio sobre su coordinador de bancada, a pesar de reconocer que fue él quien nombró a Bermúdez como secretario de Seguridad en su gobierno.

“Pregúntele al senador Adán Augusto, yo no soy su vocero”.

Cuestionado sobre si Morena debería aplicar el mismo rigor que exigió en el caso Felipe Calderón–Genaro García Luna, el legislador respondió que no haría conjeturas:

“Si hay hechos ciertos, nadie está exento de dar cuentas… pero eso le corresponde a las instituciones”.