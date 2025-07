CSP: Hoy Acapulco está mucho mejor de cómo estaba antes de Otis 

Presidenta Sheinbaum en Acapulco La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió la importancia de que las personas cuiden su salud, ante el incremento de casos de personas con daño renal, y subrayó que: “si no cuidamos nuestra salud, no van a alcanzar los hospitales”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que “hoy Acapulco está mucho mejor de cómo estaba antes del Otis”, gracias a los trabajos que se han llevado a cabo a través del programa “Acapulco se Transforma Contigo”.

Ante trabajadores de salud, -personal de enfermería y médicos y doctoras-, del programa Salud Casa por Casa, enfatizó la importancia de la medicina preventiva y detección oportuna de enfermedades como diabetes e hipertensión arterial, “si no cuidamos nuestra salud, no van a alcanzar los hospitales”.

Ante cientos de trabajadores de la salud que conforman en programa “Salud Casa por Casa”, en la entidad guerrerense, la jefa del Ejecutivo Federal resaltó que hoy, en el puerto acapulqueño están reforzados los hoteles, está mejorada la costera “Miguel Alemán”, y se va a seguir poco a poco para el bienestar de las y los guerrerenses y las y los acapulqueños.

Así lo estableció en el marco de la Asamblea de Salud Casa por Casa, acompañada de varios integrantes de su gabinete legal, entre ellos, los titulares del IMSS, Zoé Robledo, así como los titulares de las secretarías de Salud, David Kershenobich; de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, entre otros, y la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado

“Aprovechando que estamos en Acapulco, destacar que Acapulco está de pie y se está trabajando muy fuerte con el programa `Acapulco se Transforma Contigo´ en el que participan: Fonatur, la gobernadora con todo su amor cariño y dedicación, Conagua, la Secretaría de Marina, el Gobierno del Estado, Comunicaciones y Transportes”, subrayó.

Trabajadores de salud del estado de Guerrero Trabajadores de salud del estado de Guerrero asistieron a la Asamblea de Salud, Casa por Casa, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

La jefa del ejecutivo Federal resaltó la importante necesidad de que las y los mexicanos comencemos a cuidar nuestra salud, ya que si no lo hacemos, “no van a alcanzar los hospitales en el país”, y lo que su gobierno busca, dijo, “es que la gente no llegue al hospital... Por supuesto que cuando se enferma queremos que llegue al mejor hospital del mundo, pero lo que queremos es que se cuide la salud”.

La mandataria destacó: “a veces llegamos a cierta edad, como la que yo tengo, ya tengo 63, y no sabemos por ejemplo que a lo mejor tenemos la presión alta, porque a lo mejor no acostumbramos a ir al médico, o nos queda lejos”, ocurre, abundó, que a veces, la gente no sabe que tiene algún padecimiento y ocurre que cuando va al médico ya tiene otros problemas graves.

Al respecto mencionó que México tiene un problema muy grave de pacientes con problemas en el riñón y se requieren muchas salas de hemodiálisis en todo el país, sin embargo, eso se puede prevenir, subrayó, conociendo el estado de salud de cada persona y acudiendo con tiempo al médico, y evitar complicaciones por diabetes como pérdida de la visión, incluso ceguera o amputaciones de algunos órganos “eso se puede evitar sabiendo con tiempo que tenemos un problema de alta azúcar en la sangre y medicándonos con tiempo”.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich enfatizó que a través del Programa “Salud Casa por Casa”, -en el estado de Guerrero se han realizado más de 70,000 consultas por personal de enfermería y médicos-, se demuestra el compromiso de la Presidenta Sheinbaum Pardo con la salud, al haber concebido un programa para adultos mayores y personas con alguna discapacidad, “es un hecho muy innovador, un programa innovador y único en el mundo”.

El secretario Kershenobich sostuvo que la salud empieza por mantenerse sano, y ello tiene que ver con la alimentación, ejercicio y la salud mental, que es la parte de la prevención, precisamente para no enfermar.

La detección, que será el caso de las visitas domiciliarias que se hagan, a personas que desconocen que tienen diabetes o presión arterial y se procederá a la atención primaria.

Es un programa que cumple con todo el esquema desde mantener la salud prevenirla la atención primaria y luego la atención hospitalaria, a fin de disminuyan las complicaciones” que ocasionan enfermedades como diabetes e hipertensión arterial.

El funcionario recordó que cuando se detectan a tiempo una persona que vive con diabetes puede tener una vida prácticamente normal, si se apega a su tratamiento “y eso es un concepto muy importante ese es el programa innovador integral personalizado que nos ha instruido la presidenta de que lo pongamos en práctica”.