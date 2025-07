No se protegerá a nadie que incurra en actos de corrupción: Morena; arropan a Adán Augusto

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, con el coordinador de los senadores, Adán Augusto López, quien se encuentra en medio de la polémica por el caso de su ex secretario de Seguridad en Tabasco, involucrado con grupos criminales

Enmedio de los gritos de “¡no estás solo!” a Adán Augusto López, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, advirtió que en su partido “no se protege a nadie” que incurra en actos de corrupción o traicione sus principios.

“Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro movimiento”, sostuvo luego del escándalo por los señalamientos contra el ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, prófugo por presuntos vínculos con el grupo criminal de la Barredora.

El compromiso de Morena –agregó--es y seguirá siendo con la verdad y con la justicia. Cualquier persona que actúe al margen de nuestros principios deberá responder por sus actos.

Justo cuando el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López se encuentra en medio de la polémica ante los señalamientos contra quien fuera su encargado de la seguridad pública, la dirigente guinda recalcó que no habrá protección a ningún militante por actos de corrupción, y que serán las autoridades quienes determinen responsabilidades.

Luisa María Alcalde en el Consejo Nacional de Morena donde recalcó que no habrá impunidad en caso de corrupción

De hecho en conferencia de prensa, Alcalde consideró que Adán Augusto no tiene la obligación de pronunciarse o deslindarse del caso.

“No es él que lleva la investigación ¿Qué tiene que aclarar? Quien lleve la investigación, que es la fiscalía, tener claridad absoluta la ciudadanía de que no hay impunidad. Hay y se cometieron delitos, va a haber responsabilidades”, afirmó.

Durante la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, brilló por su ausencia, el secretario general del partido, Andrés Manuel López Beltrán, quien no acudió al evento.

La líder morenista consideró que no se trata de un asunto político, sino jurídico, que deberán resolver mediante una investigación clara y transparente pues aseveró que ellos “no son iguales” a los gobiernos del PRI y PAN.

“La derecha ha buscado instalar la narrativa de que todos somos iguales. Que se escuche fuerte y claro. No somos iguales. Morena es un movimiento que nació del pueblo para servir al pueblo”, indicó

Además subrayó que, hoy más que nunca, es necesario hacer frente a las falsas narrativas promovidas por la oposición que intentan confundir a la ciudadanía.

“No somos iguales, y lo decimos con firmeza: Morena es distinto, porque se guía por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, recalcó

Aseveró que en Morena siempre se han denunciado los pactos de impunidad y las redes mafiosas que operaron durante décadas desde el poder, “y lo seguiremos haciendo porque Morena no encubre a nadie —militante o no— que incurra en prácticas corruptas o que actúe en contra de los valores que sostienen a nuestro proyecto de transformación nacional”.

En ese sentido, la líder morenista enfatizó que