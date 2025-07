Diputados exigen a nuevos cónsules protección a migrantes, no son enviadores de remesas; “redadas, en día de pago”

CDMX — Los migrantes mexicanos están sufriendo, viven con miedo. No basta con que nos llamen héroes o enviadores de remesas, queremos hechos, no palabras. El trato debe ser humano y respetuoso, expresó la diputada migrante Olga Leticia Chávez previo a la reunión con siete de diez nuevos cónsules que asumirán el cargo el próximo 1 de agosto.

Convocados a reunión privada, la legisladora michoacana acusó que son las autoridades migratorias quienes dan paso a las redadas.

Precisó que en los campos agrícolas hay estas detenciones, y la semana pasada se dio una de las más grandes, con 300 migrantes detenidos, quienes perdieron sus salarios.

“La reciente muerte de un jornalero michoacano en un campo de cultivo en Cabrillo, donde más de 300 personas fueron detenidas por autoridades migratorias. Lo más preocupante es que esta redada se llevó a cabo justo el día en que se les iba a pagar. Ya habían intentado entrar antes, pero el dueño del lugar no lo permitió. Sin embargo, ese día sí lo hicieron. No sólo perdieron su libertad, también su salario por 15 días trabajados. Por eso debemos actuar, no podemos permitir este tipo de abusos”, señaló.

Chávez también se pronunció por impedir que los migrantes, una vez que son detenidos, no sean llevados a centros de detención, que cárceles, como el caso de uno en Florida conocido como ‘Alligator’, ubicado en una zona muy peligrosa.

“Debemos evitar que los deporten a esos lugares”, dijo, y puntualizó que para eso es la reunión con los nuevos cónsules, para que tengan trato directo con los connacionales.

“Esta reunión es para conocer cómo vamos a trabajar con ellos, cómo coordinar esfuerzos en beneficio de los mexicanos y mexicanas que vivimos en el exterior. Esperamos lograr acuerdos importantes, especialmente por la situación que enfrentamos actualmente en Estados Unidos, donde hay políticas racistas y antimigratorias que están afectando a nuestros paisanos”, indicó en declaraciones a representantes de medios de comunicación.

Confió en que las y los nuevos cónsules tengan un trato directo y digno hacia los connacionales. “Cada consulado debe ser un pedacito de México afuera. (Los migrantes) acuden a esos lugares con la esperanza de una ayuda, por ello, dijo que, “no basta con que nos llamen héroes o enviadores de remesas, queremos hechos, no palabras. El trato debe ser humano y respetuoso”.