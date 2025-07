El PIB de México creció por encima de los previsto en el segundo trimestre, pero los nubarrones no se disipan

Euforia La presidenta Claudia Sheinmbaum presume del buen dato del PIB en el segundo trimestre (Isaac Esquivel)

La economía mexicana está resistiendo mejor de lo previsto la incertidumbre generada por el chantaje arancelario de Donal Trump, aunque podría diluirse en el segundo semestre, especialmente si México no logra salvar al país de los aranceles del 30% a los productos mexicanos no incluídos en el T-Mec, cuya entrada en vigor la fijó el presidente de Estados Unidos para este viernes 1 de agosto.

El producto interior bruto (PIB) mexicano creció un 0.7% trimestral en el periodo abril-junio de 2025, según cifras preliminares divulgadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó un crecimiento negativo (-0.3%).

De esta manera, México sumó su segundo trimestre consecutivo a la alza. El PIB de México aumentó un 1.2% interanual en el periodo de abril a junio, con lo que acumula un crecimiento de 1.4% en el primer semestre, alejando el fantasma de una recesión.

El buen dato contrasta también con la previsión del grupo financiero Citi, que pronosticó que el PIB iba retroceder 0.4% en el primer trimestre del año tras una caída del 0.6% en el último periodo de 2024, lo que habría llevado al país a una recesión técnica, cosa que no ha ocurrido.

Sheinbaum presume de cifras

La presidenta Claudia Sheinbaum se apresuró a celebrar este buen dato y se permitió incluso criticar al FMI.

“El Fondo Monetario ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser -0.3%, creo que decían; y desde aquí dijimos: ‘Se están equivocando’. La economía de México está fuerte, está sólida”, presumió la mandataria.

“A algunos no les gusta, porque los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal. Pero no, no le va a ir mal porque nuestro modelo funciona. Ya se demostró durante seis años y lo estamos demostrando ahora”, enfatizó desafiante la presidenta.

Aunque Sheinbaum reconoció que la amenaza de aranceles de EU impacta particularmente en México, por la integración económica que tenemos con Estados Unidos, “el plan que desarrollamos está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año. Entonces es positivo”, aseveró.

No obstante, varios analistas coinciden en señalar que la economía nacional mantiene un desempeño débil y que los nubarrones persisten en el horizonte y que todavía falta por conocer el impacto de la amenaza arancelaria de Trump.

Rebajar la euforia

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, señaló que con el dato del PIB, publicado esta mañana, “es evidente que México no está en recesión económica, pero no implica que la economía vaya bien”.

Por su parte, un reporte de la firma global Oxford Economics, publicado poco después del dato del INEGI, alerta que la resiliencia que ha mostrado la economía mexicana ante la incertidumbre comercial, derivada de la amenaza de aranceles por parte de EU, podría desvanecerse en la segunda mitad del 2025.

“Seguimos esperando una fuerte desaceleración en el segundo semestre, ya que aún no se ha observado el impacto máximo de los aranceles. Los datos comerciales mostraron resiliencia a los aranceles hasta junio, pero una escalada de las tensiones comerciales lastrará aún más la demanda interna”, señaló el reporte.

La firma global de análisis y previsión económica con sede en el Reino Unido señaló que el crecimiento del PIB de México en 0.7% en el segundo trimestre del año fue “más sólido” que su estimación de hace unos meses, pero advirtió que el dato definitivo del Inegi, que se conocerá en septiembre, podría anunciar una desagradable “sorpresa”.

“La publicación completa del PIB el próximo mes podría conllevar revisiones (a la baja), ya que los datos preliminares sugieren un improbable repunte de la actividad industrial en el segundo trimestre”, señaló.

Apuntó que aunque la industria y los servicios se expandieron, la construcción se está desacelerando, mientras que la industria automotriz comenzará a resentir la imposición del 25% de aranceles.

Además, dijo, la actividad comercial podría empezar a disminuir en la medida en que el mercado laboral se deteriora y la volatilidad de los patrones climáticos continúa afectando a la agricultura.

De hecho, los datos preliminares del Inegi para el segundo trimestre alertan del retroceso del sector agropecuario (-1.3%), frente a los avances de de la industria (0.8%) y los servicios (0.7%).