Entendemos el dolor de los padres: A casi 11 años, Sheinbaum anuncia avances en el caso Ayotzinapa

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las nuevas líneas de investigación en el caso Ayotzinapa podrían representar un avance sustancial en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala hace casi 11 años. Durante la conferencia matutina conocida como la “Mañanera del Pueblo”, la mandataria reiteró que el Gobierno Federal trabaja con compromiso y sensibilidad ante el dolor de las familias.

“Por supuesto que entendemos su dolor y su situación”, declaró Sheinbaum al referirse a los padres y madres buscadoras que, durante más de una década, han exigido verdad y justicia sobre el paradero de sus hijos. Explicó que tanto la Fiscalía General de la República, como el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, están desarrollando nuevas herramientas y métodos de investigación, que permitirán ampliar el conocimiento del caso.

La presidenta adelantó que el próximo 4 de septiembre se brindará información detallada a los grupos buscadores, y se definirá con mayor claridad la dirección que seguirán las indagatorias. Indicó que la información ya disponible ofrece nuevas vías para localizar a los estudiantes y conocer la verdad completa de los hechos.

No obstante, subrayó que debido al proceso judicial vigente, no todo puede ser revelado en este momento. “Hay veces que el propio proceso judicial no permite dar toda la información”, señaló, pero aseguró que una vez que el sistema legal lo permita, será ella misma quien dé a conocer públicamente los hallazgos.

“Lo que han tenido la oportunidad de presentarme pienso que va a dar nuevas vías para encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad”, expresó Sheinbaum, al tiempo que reafirmó el compromiso de su gobierno para avanzar en uno de los casos más dolorosos y emblemáticos de la historia reciente de México.