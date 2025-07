Nuestro modelo funciona: Sheinbaum celebra ajuste del FMI y destaca solidez económica de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este miércoles el nuevo pronóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), que corrigió su estimación económica para México, pasando de una recesión de -0.3% a un crecimiento de 0.2%. Desde su conferencia matutina, la mandataria subrayó que esta revisión demuestra que “nuestro modelo funciona”.

Sheinbaum recordó que, cuando el FMI anunció su proyección inicial negativa, su gobierno sostuvo que el organismo se estaba equivocando, ya que la economía mexicana “está fuerte, está sólida”, a pesar de los impactos derivados de la incertidumbre global y los aranceles, particularmente en relación con Estados Unidos.

“El plan que desarrollamos está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año”, aseguró, al tiempo que señaló que algunos sectores no comparten esta visión positiva, pues “hay adversarios políticos que quisieran que a México le fuera mal, pero no será así”.

Durante su intervención, la presidenta también presentó una gráfica elaborada por la Secretaría de Hacienda, en la que se muestra que al segundo trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de México alcanzó los 34.9 billones de pesos, lo que representa un crecimiento de 0.7%, por encima del 0.4% proyectado por el consenso de analistas.

No obstante, Sheinbaum matizó que el crecimiento del PIB no debe ser el único indicador para evaluar la economía, ya que no siempre refleja el bienestar social. “Ha habido reducción de la pobreza, ha habido reducción de las desigualdades y hay más bienestar en el pueblo de México”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que a las 10 de la mañana de este miércoles, el INEGI dará a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, un instrumento clave para medir las condiciones económicas reales de las familias mexicanas. Recordó que en la edición anterior, correspondiente a 2022, los datos sirvieron de base para que el CONEVAL reportara una disminución de más de 5 millones de personas en situación de pobreza, mientras que el Banco Mundial, tras una revisión, estimó que fueron 11 millones las personas que salieron de la pobreza en México.

La presidenta confió en que los resultados de esta nueva encuesta también serán positivos, gracias al aumento en los salarios, en los montos y en la cobertura de los programas del Bienestar.