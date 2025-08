La prórroga a aranceles “solo es patear el bote y prolongar incertidumbre”: oposición

la presidente Claudia Sheinbaum en conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump (proyectopuente.com.mx)

La oposición en el Senado advirtió que el aplazamiento de 90 días en la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos sin lograr un acuerdo de fondo, “sólo es patear el bote y prolongar la incertidumbre”, por lo cual demandó no echar las campanas al vuelo como si se hubiera logrado contrarrestar definitivamente esa amenaza.

“El Gabinete no está haciendo con todo respeto lo que le corresponde, y en esto hay responsables, y esta responsabilidad se ve en este bateo de 90 días y donde ni siquiera hay un anuncio que hubieran dicho, vamos a bajar los aranceles en el acero, vamos a bajarlos, no hay resultados uno sólo, sólo hay que festejar porque se pateó el bote 90 días”, reclamó el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, secundó y recalcó que esta prórroga en el acuerdo comercial con Estados Unidos solo da un respiro, pero no resuelve de fondo los riesgos para sectores clave como el acero, la industria automotriz y el jitomate.

“El gobierno debe actuar con transparencia, defender con firmeza nuestra soberanía y garantizar que el T-MEC se preserve sin concesiones unilaterales”, demandó

Recordó su insistencia desde hace más de un año para realizar una reunión interparlamentaria México–EE. UU. Donde se discutan estos temas con visión de Estado y no solo entre funcionarios del Ejecutivo.

“Hoy más que nunca se necesita diálogo, firmeza y coordinación institucional”, aseveró

En tanto que el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que esta prórroga no debe interpretarse como un simple respiro, sino como una oportunidad para que México actúe con inteligencia y firmeza ante la crisis comercial y diplomática con su principal socio económico.

“Es momento de construir una estrategia comercial sólida, que dé certidumbre a los inversionistas y defienda a nuestros productores”, afirmó el dirigente priista en un mensaje difundido en sus redes sociales, luego de que los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump confirmaron el acuerdo para extender los términos actuales del esquema de aranceles.

Sin embargo, Moreno Cárdenas sostuvo que no basta con medidas económicas, y llamó al gobierno federal a enfrentar de manera frontal uno de los principales factores que, dijo, ha deteriorado la relación bilateral: la infiltración del crimen organizado en la política mexicana.

En ese sentido, el líder tricolor acusó directamente a figuras prominentes de Morena de tener vínculos con el crimen organizado, y exigió que se les investigue y procese penalmente.

Entre los señalados mencionó al expresidente Andrés Manuel López Obrador; a su hijo Andrés “Andy”Manuel López Beltrán; al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López; al ex dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; y a varios gobernadores y exgobernadores afines al oficialismo, como Layda Sansores (Campeche), Marina del Pilar Ávila (Baja California) y Alfonso Durazo (Sonora), así como al ex director de la CFE, Manuel Bartlett, y al ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, entre otros.

“La confianza se recupera con decisiones valientes, no con discursos”, subrayó Alejandro Moreno, al tiempo que reiteró que el país puede salir adelante, pero que se requiere actuar con responsabilidad institucional, voluntad política y apego a la legalidad.