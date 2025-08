Buscan dotar de conectividad carretera efectiva a la Mixteca oaxaqueña

En la comunidad de Santiago Juxtlahuaca, el Gobierno de México dio inicio al llamado Plan General Lázaro Cárdenas, un ambicioso programa de intervención, mantenimiento y conservación de más de mil kilómetros de carreteras federales y estatales en esta región mixteca, una de las más difíciles de manejar por su ororgrafía y la dispersión de la población en el territorio.

El banderazo de arranque al Plan estuvo a cargo de Jesús Antonio Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quie por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y acompañado por el gobernador oaxaqueño Salomón Jara Cruz, ha estructurado esta serie de acciones sobre las carreteras y caminos.

Esteva subrayó que este programa cumple con una de las grandes deudas históricas en materia de infraestructura para los pueblos de la Mixteca.

Con una inversión de 5 mil 900 millones de pesos entre 2025 y 2027, el programa contempla bacheo y conservación rutinaria, pero también la reconstrucción de tramos enteros, algunos con técnicas que usan concreto hidráulico.

Trabajamos con los mejores estándares de calidad y con una visión de mediano y largo plazo. No se trata sólo de tapar baches, sino de reconstruir caminos con dignidad para quienes históricamente han sido olvidados”, enfatizó el secretario. Citó al escritor José Saramago: “Sin memoria no existimos, sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”, al referirse a la responsabilidad histórica de transformar la infraestructura del sur del país.

Obras en marcha:

• Ruta 190 y 125: Nochixtlán–Huajuapan de León.

• Tehuacán–Chazumba–Huajuapan de León.

• Huajuapan–Tlacotepec–Juxtlahuaca–El Carrizal–Putla de Guerrero.

• Putla de Guerrero–Pinotepa Nacional.

• Yucudaa–Putla.