Panista, con discurso 4T, a jóvenes: servicio público no es para hacerte brutalmente millonario; mujeres aún no son garantía anticorrupción

CDMX — De manera somera, la diputada panista Kenia repasó ante jóvenes estudiantes de derecho, en su mayoría, sus 28 años en el servicio público. La reflexión que enfatizó, con un discurso casi cuatroteísta, es que el servicio público no es para hacerse brutalmente millonario. Ni tampoco, dijo, “para aspirar a esas cosas excéntricas que a algunos seres humanos les gusta”. Y “en tiempo de mujeres” tampoco se puede hablar aún que este sector garantice la anticorrupción.

López Rabadán, a quien perfilan desde su bancada como propuesta de ser la próxima presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, perfil que llegaría por consenso, expuso que el Congreso de la Unión necesita a los jóvenes, hombres y mujeres.

“Yo les digo que estoy segura que no me equivoqué. Estoy segura que vale la pena estar en el servicio público, pero no para aspirar a hacerte brutalmente millonario ni para aspirar a esas cosas excéntricas que a algunos seres humanos les gusta- A mí me parece que si ustedes tienen esa misma sensación, esas mismas ganas de sacar adelante este país, bienvenidas, bienvenidos a la política”.

La exsenadora, de profesión licenciada en derecho por la UNAM y con maestría en gobierno por la Universidad Panamericana, señaló que si bien México necesita de los jóvenes, éstos necesitan de la visión de algunos que van adelante.

“El mundo necesita la visión de Ulises — joven de 19 años que acudió al seminario— y la mía, para que podamos construir juntos un mejor país”, dijo la diputada panista.

La exsenadora centró su exposición en materia legislativa en avanzar todavía más en leyes que den espacio a las mujeres en la toma de decisiones, tanto en el sector público como en el privado.

El el país ha tenido avances impresionantes desde la reforma de 1996 que introdujo las cuotas de género, hasta la de 2019, que estableció la paridad total en los tres poderes y niveles de gobierno, hasta tener hoy a la primera presidenta de México, aunque, dijo, aún en el país no se puede hablar de que la presencia de las mujeres en los espacios públicos garantice la anticorrupción, porque todavía “somos pocas”.

La panista hizo un llamado a defender la representación juvenil en los órganos legislativos. “Necesitamos más jóvenes en el Congreso. Esa visión que ustedes tienen hoy es espectacular y todos la hemos tenido”, dijo.