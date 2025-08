Iniciativa de Sheinbaum por reforma electoral no es preferente, dice Monreal; respalda foros de discusión por plurinominales

CDMX — El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que la propuesta de iniciativa de reforma electoral, de la que aún no hay un borrador, aclaró, no es un tema legislativo de carácter preferente, porque esa característica pertenece sólo cuando se busca modificar leyes secundarias no la Constitución, como es el tema que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Monreal Ávila reconoció como buen punto de arranque para el debate de reforma electoral las propuestas de la Presidenta, que son la disminución de recursos públicos que se erogan con motivo de la organización electoral, la disminución de recursos públicos que se destinan a los partidos políticos, la búsqueda de fórmulas de representación proporcional que no sean las estrictamente usuales, prevista hasta ahora en la Constitución, y la ley que son a propuesta de los partidos.

“Son temas con los que podríamos arrancar, yo estimo, que deba ser una gran discusión democrática, inclusiva, que no excluya a nadie, que participen quienes deseen hacerlo, expertos, politólogos, abogados, estudiosos del derecho y también representantes de los partidos políticos que estén en este proceso de discusión”, dijo Monreal.

Puntualizó por qué no es una iniciativa preferente para el Congreso de la Unión, que arrancará sus sesiones ordinarias en 24 días luego de casi cuatro meses de receso.

“Las iniciativas preferentes no reforman la Constitución, sólo se refieren, a leyes ordinarias y reglamentarias o especiales. Cuando se trata de reforma constitucional, como creo que será el caso, no admite que se plantee en una iniciativa preferente. Así es de que es totalmente descartado el que pueda usarse este mecanismo de iniciativa preferente que siempre se presenta el primer día en la apertura del periodo de sesiones que arrancamos el 1° de septiembre”.

El líder de Morena en San Lázaro también saludó la llegada de Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para convocar a foros de la discusión de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum.

Calificó como buen anuncio este nombramiento, recalcó que los diputados de Morena estarán a la espera de la convocatoria del Ejecutivo, de la presidenta de la República, por conducto de Pablo Gómez, para el análisis y, seguramente, la redacción del documento final de una iniciativa, que será presentado al Congreso de la Unión.

De Pablo Gómez dijo que “es una gente honesta, limpia, que actúa con transparencia y honestidad”. Y se refirió así ante señalamiento de que el hoy exdirector de la UIF no se comprometió con rastrear y frenar los recursos de financiamiento de los grupos de la delincuencia organizada.

El lugar de Gómez Álvarez será ocupado por Omar Reyes, funcionario cercano a Omar García Harfuch, conforme a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el cual tendrá que ser avalado el próximo miércoles por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.