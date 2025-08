MP deben garantizar acreditar delitos para que funcione “nuevo” Poder Judicial, dice diputado del PT

CDMX — A menos de un mes de que entre en funciones la reestructura del Poder Judicial de la Federación y a nivel local, el diputado petista Ricardo Mejía Berdeja llamó a ministerios públicos a garantizar que se acrediten los delitos para que el trabajo de los juzgadores también tenga impacto en favor de la ciudadanía.

El exsubsecretario de Seguridad federal condenó el homicidio del delegado de la FGR, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, quien fue atacado con una granada al viajar en su vehículo y al ponerse a salvo, tras salir de su auto, fue asesinado a balazos en Reynosa.

El petista demandó el pronto esclarecimiento del homicidio, que se detenga a los responsables y no quede impune este crimen.

“Que no quede impune. Esperemos que caiga todo el peso de la ley y que las investigaciones permitan esclarecer los hechos de la manera más inmediata posible”, dijo, y confió en que la nueva etapa del Poder Judicial se traduzca en mayor eficacia en los procesos y en los juicios.

Ricardo Mejía reconoció que no sólo son los jueces también se deben resolver problemas de los Ministerios Públicos. “Espero que sí funcione, que empiece a haber ya mayor eficacia en las vinculaciones a proceso, en las sentencias, sobre todo en la parte delictiva, la parte penal, que es realmente lo que a mí me ha tocado ver y donde he visto que dejan mucho que desear muchos jueces y magistrados”, comentó.