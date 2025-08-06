Explosivo debate en la Permanente por caso Adán Augusto; “Sus tiznaderas me tienen sin cuidado’, revira

Adán Augusto López Alito Moreno acusó al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López de presuntos vínculos con grupos criminales

Casi un mes después de que estalló el escándalo en su contra, finalmente el tema del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández y su relación con el hoy prófugo de la justicia Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser líder del grupo criminal La Barredora se abordó en la Permanente y provocó un explosivo debate donde los señalamientos de corruptos, narcopolíticos y narcopartidos salieron a relucir sin regateos.

Adán Augusto subió a la tribuna para tratar de defenderse de los señalamientos en su contra e insistió en que no tuvo indicio o alguna sospecha sobre Bermúdez y aseguró no tener ninguna deuda con la justicia por lo que advirtió no se escudará en el fuero para comparecer ante cualquier autoridad que lo requiera.

“Yo no necesito escudarme en el fuero para acudir al llamado o el citatorio de alguna autoridad local o federal”, retó

“¡Que cachaza! Claro que es muy valiente decir que está muy tranquilo y acudirá a cualquier autoridad porque nunca lo van a atrapar… no hay mejor impunidad que lavarle dinero y ser el notario de Andrés Manuel López Obrador… Guardar todos los secretos de López Obrador y las corruptelas de sus hijos es la mejor garantía de impunidad”, fustigó el PAN a través del diputado, Federico Doring.

El dirigente nacional y senador del PRI, Alejandro Moreno, calificó de cobardes a los morenistas y de tratar de defender a quien, con hipocresía, ha destruido los principios de Morena, de no robar, no mentir y no traicionar los valores de la 4T.

“No somos iguales, yo no estoy acusado de proteger criminales y estar vinculado a jefe de grupos criminales y de eso está acusado Adán Augusto”, atizó el priista.

Y remató: “Yo no estoy acusado de violentar la paz ni de atentar contra la armonía del pueblo de México. No tengo señalamientos por vínculos con el crimen organizado, (como gobernador de Campeche) jamás tuve un solo funcionario relacionado con el crimen (…) si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por todo lo que me han inventado, tu ya estarías en la cárcel”.

La oposición le tundió con todo a Adán Augusto, a quien no bajaron de “narcosenador”.

“La justicia te va a alcanzar algún día Adán Augusto, a ti y a toda tu banda de mafiosos”, sentenció la panista, Lily Téllez

“Adán Augusto López no debería estar sentado ahí, yo se lo he dicho muchas veces así de frente, él debería salir esposado de este recinto, con esposas y debería ser llevado ante la justicia, pero lo protege Sheinbaum”, agregó al afirmar que Morena es el brazo legislativo de los cárteles del narcotráfico.

Adán Augusto subía de manera frecuente a la tribuna a tratar de responder los señalamientos y acusaciones de la oposición en su contra, donde recalcó una y otra vez que estaba a disposición de la autoridad que lo requiera.

De hecho, hasta reconoció que “sería tonto negar la responsabilidad política” de haber nombrado a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad durante su mandato en el gobierno de Tabasco.

“No necesito escudarme en el fuero para acudir ante alguna autoridad. En el momento en que haya un citatorio voy a acudir, pero por ahora no hay ninguna denuncia en mi contra y no me asusta ni me preocupa”, se defendía

El morenista respondió a los señalamientos lanzados por la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien propuso un punto de acuerdo para exigir su separación del cargo como senador y que se ponga a disposición de las autoridades.

Téllez lo acusó de mantener una relación con un grupo criminal “violentísimo” y de representar la “narcopolítica en el poder”.

Adán Augusto acusó a la oposición de recurrir a calumnias como parte de una campaña de desinformación.

“La frustración de una oposición que no acaba de entender qué significa el ‘va para largo’ de la Cuarta Transformación los lleva a mentir con contumacia”, expresó

Durante el debate, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar también pidió que se retome el proceso de desafuero en contra de Alejandro Moreno por presuntos actos de corrupción.

“No puede haber perdón absolutamente para nadie. Cualquiera que robe debe ser castigado”, sostuvo.

La confrontación evidenció el profundo encono entre bancadas. Al cierre de su participación, Adán Augusto remató: “Lo suyo, senador Moreno, es el lodazal y la estiercolero; lo mío es seguir construyendo el proyecto de transformación con millones de mexicanos”.

La propuesta del PAN de solicitar la licencia del senador López Hernández fue rechazada.