Adán Augusto, serio obstáculo para acuerdos de cooperación con EU en seguridad: PRI

Oposición en el Senado Senadores de oposición reclamaron que se discuta el tema de los presuntos vínculos de Adán Augusto López con el grupo criminar "La Barredora". (Mario Jasso)

La dirigencia nacional del PRI, acusó que la presencia e influencia del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández representa un serio obstáculo para construir acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos, sobre todo en temas de seguridad, combate al crimen organizado y coordinación económica.

Los vínculos entre funcionarios de Morena y el crimen organizado no solo comprometen la seguridad interna del país, sino que rompen los puentes diplomáticos necesarios para enfrentar amenazas comunes, afirmó el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno.

Insistió en que los vínculos entre funcionarios de Morena y el crimen organizado no solo comprometen la seguridad interna del país, sino que rompen los puentes diplomáticos necesarios para enfrentar amenazas comunes.

Entrevistado en la Permanente, Moreno Cárdenas aseguró que la relación entre miembros del partido Morena y grupos criminales es un tema que ha trascendido las fronteras del país y ha afectado la imagen y la confianza internacional en el gobierno mexicano.

“El propio senador Adán Augusto López Hernández ha sido señalado de apoyar a grupos criminales cuando fue gobernador de Tabasco y siendo el político más cercano a López Obrador. Eso lo sabe todo el mundo, lo han publicado medios como The Wall Street Journal, The New York Times. Es evidente y está documentado”, expresó.

Alito sostuvo que estos señalamientos han deteriorado la cooperación bilateral con Estados Unidos, principalmente en asuntos clave como la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.

“Esta relación y esa vinculación de los narcopolíticos de Morena que están identificados con el crimen organizado, claro que daña la relación con los Estados Unidos para tener una relación de cooperación, de trabajo y en los temas económicos son fundamentales”, insistió

El senador recordó casos recientes, como la fuga de un ciudadano chino presuntamente implicado en el lavado de dinero y tráfico de precursores de fentanilo, cuya extradición había sido solicitada por el gobierno estadounidense.

En ese sentido, reiteró que su partido trabaja con organismos multilaterales, despachos jurídicos internacionales y representantes de organismos como la OEA, la ONU, el Parlamento Europeo y la Corte Penal Internacional para denunciar estas situaciones y advertir sobre los riesgos que enfrenta la democracia mexicana.

“México se está cayendo a pedazos y no podemos quedarnos callados. Nos quieren instaurar una dictadura desde el poder y lo vamos a enfrentar. No nos van a doblar”, sentenció.

Asimismo, destacó la falta de respuesta oficial ante señalamientos históricos, como la presunta implicación de Manuel Bartlett en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, hecho que —dijo— también ha dañado la cooperación en materia de justicia.

“¿Ustedes creen que eso no afecta cuando tienes a los presuntos capos ya procesados en Estados Unidos y aquí les das protección? Estamos hablando de un gobierno que ha construido relaciones inconfesables y eso nos está costando credibilidad internacional”, denunció.

Moreno Cárdenas insistió en que los vínculos entre funcionarios de Morena y el crimen organizado no solo comprometen la seguridad interna del país, sino que rompen los puentes diplomáticos necesarios para enfrentar amenazas comunes.