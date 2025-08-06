Se pronuncian SICT y ARTF sobre incidente ferroviario en Irapuato

Sobre el hecho de tránsito ocurrido la tarde de este miércoles en las colonias Europa y Primero de Mayo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el siniestro involucra a una unidad ferroviaria de la empresa FERROMEX, asimismo, aclaró que, lamentablemente hubo pérdidas humanas y lesionados de gravedad.

A propósito, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) aclara lo siguiente:

1. Al lugar acudieron diversos equipos de emergencia para atender a las personas lesionadas por este suceso y realizar el traslado hospitalario donde continúan con las valoraciones respectivas.

2. Por ello, la ARTF ha iniciado el procedimiento de investigación de las causas del hecho según los establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el Reglamento del Servicio Ferroviario y, en su momento, se determinarán las sanciones correspondientes.

3. El Gobierno de México, a través de la ARTF, coadyuvará con las autoridades para atender este lamentable suceso, asimismo, se mantiene contacto y coordinación con la empresa responsable a fin de brindar apoyo a las personas víctimas y familiares.