Sheinbaum asegura que la 4T “va para largo” y descarta fractura en Morena

Claudia Sheinbaum asistirá al G7 La presidenta de México este miércoles durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó una posible ruptura en el movimiento de la Cuarta Transformación tras las recientes declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien advirtió sobre tensiones internas derivadas de iniciativas como la reforma electoral y otras propuestas constitucionales.

Sheinbaum sostuvo que las declaraciones del legislador no anticipan una división, sino que representan una advertencia para evitar conflictos internos y reforzar la cohesión dentro del partido. “Como lo planteó Ricardo Monreal, es más bien que no vaya a ocurrir. Hay que cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento”, afirmó.

La mandataria señaló que aunque ya no participa directamente en la vida interna de Morena, considera fundamental preservar la unidad política. “Todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento, principalmente los que tienen responsabilidades partidarias, deben cuidar la unidad”, enfatizó.

Al respecto, también rechazó cualquier amenaza a la continuidad del proyecto político encabezado por Morena. “No creo que haya riesgo de ruptura ni que nadie del movimiento esté apostando a ello. No hay riesgo de continuidad de la 4T, va para largo”, subrayó.

Monreal pide evitar disputas internas

El mensaje de Sheinbaum respondió a la postura expresada por Ricardo Monreal en redes sociales, donde advirtió que las reformas promovidas por el Ejecutivo podrían intensificar la lucha interna por candidaturas y cargos públicos rumbo a 2027. Según el diputado, esto podría conducir a fracturas similares a las que han debilitado a otros partidos en el pasado.

Monreal hizo un llamado a la madurez política, a la unidad y a evitar descalificaciones internas que, dijo, serían “suicidas” para el movimiento.