Celebra la Lotería Nacional 255 años reconociendo a las mujeres que han transformado México

. La titular de Lotería Nacional enmarcó que la difusión de los cachitos de lotería visibiliza la imagen de mujeres que han sido constructoras de la patria.

En un emotivo acto realizado en el Museo Nacional de Arte, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y la Lotería Nacional develaron la serie de billetes del Sorteo Especial No. 302, dedicado a honrar a las mujeres que han sido protagonistas en la construcción de la nación.

Este homenaje se enmarca en los festejos por el 255 aniversario de la Lotería Nacional, y busca visibilizar el legado de mujeres que, desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, han contribuido a la historia, la justicia y la transformación de México.

“Restituir el legado histórico de las mexicanas es reconocer el papel trascendental que han desempeñado en la construcción de una nación que enarbola los ideales de justicia, democracia y soberanía”, afirmó Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional.

Historia y memoria

Durante la ceremonia, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, subrayó que la lucha por la igualdad implica terminar con la invisibilización histórica de las mujeres. “La construcción de la igualdad pasa por la representación, por lo simbólico, pero sobre todo por el cambio cultural constante”, expresó.

Como parte de esta transformación simbólica, los nuevos billetes de lotería incluyen un código QR que enlaza a la Cartilla de Derechos de las Mujeres, convirtiendo cada “cachito” en una herramienta de difusión e información.

Referentes femeninos

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Nohemí Juárez Pérez, celebró la alianza interinstitucional que permitió esta iniciativa y destacó la importancia de que niñas y adolescentes conozcan a las mujeres que han marcado la historia del país. “Hoy tenemos a la primera presidenta mexicana y el mayor número de gobernadoras en la historia. Es momento de reivindicar a las mujeres como referentes”, señaló.

Además, reconoció el trabajo del INEHRM, que desde hace 40 años investiga la participación femenina en la historia nacional, y que ahora se concreta en reformas legales que incluyen efemérides dedicadas a 24 mujeres destacadas y cinco nuevas conmemoraciones.

. El Sorteo Especial No. 302 cuenta con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series, informó Olivia Salomón.

Sorteo con causa

El Sorteo Especial No. 302 se celebrará el 8 de agosto a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 80 millones de pesos. La transmisión será en vivo a través del canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Los billetes ya están disponibles en puntos de venta físicos y digitales, incluyendo el sitio alegrialoteria.com, y circularán por todo el país con los rostros de mujeres que han hecho historia, reafirmando el compromiso de la institución con la memoria, la equidad y los valores de la Cuarta Transformación.

“Las mujeres que han hecho patria y ‘matria’ son parte integral de nuestra historia. Hoy reivindicamos 24 nombres, pero son millones las que han contribuido a ser el país que somos”, concluyó Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia.