Decomisan 900 kilos de metanfetamina en Palenque

Droga Equipo para la elaboración de drogas en Palenque. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina, en Palenque, Chiapas.

En el predio también se aseguró un arma de fuego, reactores, alrededor de 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias, dos vehículos, entre otros objetos.

Lo asegurado y el predio quedaron a disposición del MPF, quien continúa con la investigación correspondiente.

Dicha acción fue llevada a cabo por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y estuvo bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas.