Gobernador de Michoacán anuncia primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Zinapécuaro

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció la creación del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en el municipio de Zinapécuaro, como parte del Plan México que impulsa el gobierno federal. Este nuevo polo forma parte de la estrategia nacional para detonar el crecimiento económico desde las regiones, y se desarrollará con una inversión público-privada superior a los mil millones de pesos en su etapa inicial.

Alfredo Ramírez Bedolla (Cortesía)

Durante su intervención, Ramírez Bedolla señaló que Michoacán está plenamente sumado al Plan México, particularmente en la vertiente de los Polos de Desarrollo. En ese contexto, informó que ya se encuentran en pláticas con los primeros inversionistas, y que el primer desarrollador del parque será la empresa Citelis, perteneciente a Organización Ramírez, un consorcio moreliano ampliamente reconocido por su vínculo con la cadena Cinépolis.

El gobernador destacó que esta inversión se suma a las recientemente anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde se contempla una inyección de capital superior a los 13 mil millones de pesos. En conjunto, estos proyectos buscan detonar el crecimiento económico y generar empleos en diversas regiones del estado.

Ramírez Bedolla subrayó que la agroindustria representa una de las principales fortalezas de Michoacán, especialmente por su capacidad exportadora. Añadió que este sector será una pieza clave para el éxito del Plan México en la entidad, al integrar a productores y empresas locales en una nueva dinámica de desarrollo.

“Michoacán es mejor con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó el mandatario, al destacar el respaldo federal para transformar la infraestructura económica del estado y consolidar una visión de bienestar compartido.