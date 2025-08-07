Inflación en México sigue a la baja y cierra julio en 3.51%

En julio, la tasa de inflación en México se ubicó en 3.51 % anual, lo cual representaría el segundo mes consecutivo de desaceleración, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El dato quedó por debajo de las expectativas del mercado, además de ser inferior al 4.32 % registrado en junio y al 4.21 % con el que cerró el año 2024.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció 0.27 % mensual, mientras que la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad y es considerada un mejor indicador de la trayectoria de los precios, aumentó 0.31 % mensual y 4.23 % anual.

Por otra parte, el índice no subyacente subió 0.13 % mensual y 1.14 % anual, reflejando mayor estabilidad en los precios de productos agropecuarios y energéticos.

Subgrupo de subyacentes:

Mercancías: +0.22 % mensual y +4.02 % anual

Servicios: +0.39 % mensual y +4.44 % anual

Agropecuarios: +0.13 % mensual y +0.17 % anual

Energéticos y tarifas autorizadas: +0.13 % mensual y +1.97 % anual

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, compuesta por 176 productos y servicios, aumentó 0.23 % mensual y 3.60 % anual.

Rubros con mayor aumento interanual:

Restaurantes y hoteles: +7.79 %

Educación: +5.79 %

Cuidado personal y otros bienes: +5.41 %

Productos que más aumentaron en julio:

Lechuga y col: +17.44 %

Nopales: +13.04 %

Cebolla: +7.39 %

Transporte aéreo: +8.9 %

Huevo: +5.91 %

Papa y tubérculos: +4.56 %

La inflación en México se mantiene en una tendencia descendente después de haber cerrado 2024 en 4.21 %, una cifra inferior a la de los años previos: 4.66 % en 2023, 7.82 % en 2022 y 7.36 % en 2021, estos últimos considerados los niveles más altos de las últimas dos décadas.