Persiste el calor extremo en el norte y occidente, con temperaturas mayores a 45 °C

Tormenta tropical Ivo avanza por el Pacífico: lluvias intensas y oleaje elevado en el occidente del país este jueves

Por Tamara Ramírez Villegas
Mapa de Áreas con Potencial de Tormentas 07 de Agosto del 2025.

Según lo reportado esta mañana de jueves 7 de agosto por el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Ivo se localizó a 215 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 37 km/h. Sus desprendimientos nubosos y circulación provocarán lluvias muy fuertes a intensas, rachas de viento superiores a los 60 km/h y oleaje elevado de hasta 5 metros en costas del Pacífico central mexicano.

A su vez, el monzón mexicano, una circulación ciclónica en altura y varios canales de baja presión continúan generando inestabilidad en gran parte del país. Se esperan lluvias fuertes en el centro y sureste, mientras que la onda de calor se mantiene en estados del noroeste y occidente.

Lluvias

  • Intensas (75 a 150 mm): Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costas)
  • Muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero (oeste), Guanajuato y Campeche
  • Fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca (sur), Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

Viento

  • 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Norte del golfo de California, costas de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero

Altas temperaturas:

  • Más de 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste)
  • 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Nayarit (norte)
  • 35 a 40 °C: Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí (este), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Recomendaciones:

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones por deslaves, inundaciones y oleaje elevado. Asimismo, a tener precauciones ante la temporada de ciclones tropicales.

