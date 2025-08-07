Tormenta tropical Ivo avanza por el Pacífico: lluvias intensas y oleaje elevado en el occidente del país este jueves

Mapa de Áreas con Potencial de Tormentas 07 de Agosto del 2025.

Según lo reportado esta mañana de jueves 7 de agosto por el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Ivo se localizó a 215 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 37 km/h. Sus desprendimientos nubosos y circulación provocarán lluvias muy fuertes a intensas, rachas de viento superiores a los 60 km/h y oleaje elevado de hasta 5 metros en costas del Pacífico central mexicano.

A su vez, el monzón mexicano, una circulación ciclónica en altura y varios canales de baja presión continúan generando inestabilidad en gran parte del país. Se esperan lluvias fuertes en el centro y sureste, mientras que la onda de calor se mantiene en estados del noroeste y occidente.

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm): Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costas)

Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costas) Muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero (oeste), Guanajuato y Campeche

Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero (oeste), Guanajuato y Campeche Fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca (sur), Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

Viento

40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Norte del golfo de California, costas de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero

Altas temperaturas:

Más de 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (noroeste)

: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste) 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Nayarit (norte)

Baja California Sur, Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Nayarit (norte) 35 a 40 °C: Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí (este), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Recomendaciones:

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones por deslaves, inundaciones y oleaje elevado. Asimismo, a tener precauciones ante la temporada de ciclones tropicales.