Universitarios del campus Morelia logran uno-dos en concurso internacional de datos

Los egresados de la Licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia de la UNAM, Anton Pashkov y Rafael Pérez, obtuvieron el primer y segundo lugar en el prestigioso Trofeo CAMDA 2025, esto durante la Conferencia Anual Internacional sobre la Evaluación Crítica del Análisis Masivo de Datos, realizada en Liverpool, Inglaterra.

El cuadro mexicano fue coordinado por la investigadora del Centro de Ciencias Matemáticas (CCM) de la Universidad Nacional y líder del equipo, Nelly Sélem Mojica, quien ha promovido, desde 2021, espacios de formación como hackatones, en los que convergen estudiantes, académicos y especialistas de diversas instituciones del país para resolver problemas reales utilizando grandes volúmenes de datos; “La UNAM, a través de carreras como Tecnologías para la Información en Ciencias en la ENES y la línea de biomatemáticas en el CCM, ha fomentado la sinergia necesaria para participar en retos internacionales. CAMDA es una comunidad científica global, y lograr estos reconocimientos posiciona a México como un actor relevante en la ciencia de datos aplicada a la biología”, señaló la experta en biomatemáticas.

Pashkov, quien actualmente realiza su tesis de licenciatura en la ENES Morelia, propuso un modelo comparativo de estrategias de aprendizaje automático (ML), integrando características taxonómicas y funcionales, mientras que Rafael Pérez Estrada, estudiante de maestría en Ciencias Matemáticas en el CCM, desarrolló un enfoque de ensamblaje de perfiles funcionales y taxonómicos, superando métricas existentes y presentando un prototipo de calculadora de salud basada en la web: “Buscamos no solo saber qué microorganismos hay en el intestino, sino qué están haciendo. Así se obtienen indicadores de salud intestinal más completos, útiles para investigación y en un futuro para aplicaciones clínicas. Además, nuestro modelo es explicable y abierto a validación científica”, refirió Pérez.

Sobre CAMDA, Nelly Sélem explicó que es parte de la Sociedad Internacional de Biología Computacional (ISCB), y señaló que este año solo el dos por ciento de los participantes provenía de América Latina. A propósito, la participación de los estudiantes fue posible gracias al respaldo de diversas entidades, tales como la ENES Morelia y la empresa C3 Idea, donde Anton Pashkov realiza una estancia como becario; esta empresa demuestra la importancia del vínculo entre academia y sector privado. En el caso de Rafael, el CCM y la Fundación Wikimedia le apoyaron como reconocimiento por su trabajo en la organización de editatones sobre biología computacional en México.

Adicionalmente, la Sociedad Internacional de Biología Computacional ISCB otorgó al equipo de Sélem Mojica una de las cuatro becas de desarrollo disponibles a nivel global, lo que permitió fortalecer la infraestructura local con servidores y talleres de capacitación durante un año, facilitando la formación de jóvenes latinoamericanos en ciencia de datos.

La UNAM campus Morelia manifestó que, con logros como estos, la institución refrenda su liderazgo en la formación de talento en ciencia de datos, al tiempo que demuestra que la colaboración entre academia, empresas e instituciones de investigación puede generar resultados de excelencia y reconocimiento mundial.